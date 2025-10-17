El Municipio de Roque Pérez acompaña el 50° aniversario de la Escuela de Educación Especial N° 501

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Se desarrolló el acto por el 50° aniversario de la Escuela de Educación Especial N° 501 de Roque Pérez, una institución que a lo largo de su trayectoria ha demostrado un profundo compromiso con la educación, la inclusión y el acompañamiento a su comunidad.

El Municipio de Roque Pérez saluda a toda la comunidad educativa y al personal de la institución, quienes día a día reafirman su dedicación y vocación por brindar una educación de calidad, inclusiva y con valores.

Asimismo, el Municipio felicita por el emotivo acto conmemorativo realizado en el día de hoy, que reflejó el esfuerzo, la historia y el trabajo colectivo desarrollado durante estos 50 años.

Desde el Municipio de Roque Pérez se hizo entrega de nuevas banderas de ceremonia y se llevó adelante tareas de acondicionamiento y embellecimiento en el edificio escolar, acompañando y apoyando esta importante celebración para toda la comunidad educativa.-

