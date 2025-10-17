El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, chicaneó hoy al presidente Javier Milei al afirmar que su nuevo ministro de Economía es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Así lo expresó durante el acto que encabezó en San Vicente por el Día de la Lealtad Peronista.

«Mirá Milei, mirá nuestro nuevo ministro de Economía Bessent… Mirá lo que está pasando es que, como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento con tarjetas, con el banco«, lanzó Kicillof desde el escenario en el que estuvo secundado por los candidatos Juan Grabois y Jorge Taiana.

Antes, había cuestionado en duros términos la visita de Milei a la Casa Blanca, donde fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump.

Dijo que fue una postal “humillación y entrega nacional más vergonzosa” de “la historia” y siguió: “Ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice”.

Noticias Argentinas.-