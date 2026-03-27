Roque Pérez: Avanzan los trabajos de mejora en el camino real a Carlos Beguerie

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Inspeccións General a cargo de Carlos Vinay, continúa desarrollando importantes trabajos de mejora en el camino real que conduce a la localidad de Carlos Beguerie, con personal y maquinaria municipal.

En el lugar se llevan adelante tareas de ensanchamiento y alteo del camino, una intervención clave para mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por este sector. Según se informó, en algunos tramos el nivel del camino ya fue elevado en más de 80 centímetros.

Estas obras forman parte de un plan integral de mantenimiento de caminos rurales que el Municipio ejecuta de manera sostenida, con el objetivo de fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo productivo del distrito.

Asimismo, se anticipó que los trabajos continuarán durante la próxima semana en el tramo restante, desde la curva de Dagostino hasta la Escuela N° 12, completando así una intervención estratégica para la zona.-

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