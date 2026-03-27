Irán atacó bases estadounidenses mientras más de 350 embarcaciones esperan para transitar el estrecho de Ormuz

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En la base aérea Ali Al Salem de Kuwait, la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) afirmó que sus drones destruyeron tanques de combustible de apoyo estadounidenses.

rán afirmó haber lanzado una nueva oleada de ataques con drones contra una base militar estadounidense en Kuwait, así como contra objetivos en Arabia Saudita y Bahréin que albergan fuerzas estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó, a través de la agencia estatal de noticias IRNA, que destruyó un radar Patriot cerca de la base aérea de Isa, en Bahréin, así como un hangar para un avión de reconocimiento P-8 Poseidon en el mismo lugar, reportó la cadena NBC y supo la Agencia Noticias Argentinas.

En la base aérea Ali Al Salem de Kuwait, la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) afirmó que sus drones destruyeron tanques de combustible de apoyo estadounidenses, un hangar para drones MQ-9 Reaper y una antena de comunicación satelital utilizada para comunicarse con vehículos no tripulados.

También declaró haber atacado la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, sin mencionar daños en dicha base. Estas afirmaciones de Irán no han sido confirmadas por Estados Unidos ni por los países donde se ubican las bases.

La agencia IRNA adjuntó un vídeo al comunicado en el que se veían drones siendo lanzados de noche, y a alguien escribiendo en una de las aeronaves: “Querido Señor de Irán” —en referencia al líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei— “tu camino continúa”.

Más de 350 embarcaciones esperan el permiso de Irán para transitar por el estrecho de Ormuz

Más de 350 buques esperan la autorización de Irán para transitar por el estrecho de Ormuz, a 27 días del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el jueves la agencia de noticias semioficial Fars.

Citando los últimos informes y novedades sobre el terreno, Fars indicó que la estratégica vía marítima permanece cerrada a Estados Unidos, Israel y sus aliados, y que ningún buque puede pasar sin la autorización de Irán.

Según el informe, se ha ordenado a los buques que apaguen sus sistemas y permanezcan inmóviles.

Entre los buques en espera se encuentran 25 superpetroleros, 200 petroleros y 70 buques metaneros (GNL y GNC), agregó Fars, señalando que sin la aprobación de Irán, no pueden ni avanzar ni atracar en puertos regionales, ya que las rutas marítimas siguen bajo el control total de las fuerzas armadas iraníes.

Noticias Argentinas.-

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