«Repugnante y terrible»: la furia de Donald Trump contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX, calificándolo como «uno de los peores de la historia» a través de sus redes sociales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario republicano utilizó su cuenta en Truth Social para criticar la performance del artista puertorriqueño mientras se desarrollaba el evento deportivo en California.

Críticas al idioma y al baile

«¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!», disparó Trump en su publicación.

El enojo del Presidente se centró en la barrera idiomática y en el contenido visual del show. «Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo», afirmó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.

Además, cuestionó la coreografía del «Conejo Malo»: «El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo», sentenció el líder norteamericano.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, tuvo el domingo un giro sorprendente con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la actuación central del artista puertorriqueño hizo historia por haber sido el primer cantante en cantar la mayor parte del halftime show en español, en un clima tenso por las restricciones migratorias en Estados Unidos

Lady Gaga subió al escenario interpretando una versión con estilo latino de su éxito “Die With a Smile”, aportando una mezcla inesperada de pop y ritmos festivos que encendió a toda la platea.

Por su parte, Ricky Martin también fue parte del espectáculo y se sumó a la celebración con interpretaciones que destacaron las raíces latinas de los protagonistas. Su presencia marcó uno de los momentos más memorables de la noche por haber sido el artista puertorriqueño que abrió el camino en el mercado estadounidense.

El show de Bad Bunny, producido por Apple Music fue descrito por varios medios como un vibrante homenaje a la cultura latina, con escenas y elementos que evocan la vida y el espíritu de Puerto Rico.

