Mataron a tiros a dos hermanos por una deuda

Dos hermanos fueron asesinados a tiros la noche del 22 de enero en el partido bonaerense de Pilar, en el marco de un conflicto por una deuda de 230 mil pesos. Por el doble homicidio hay un detenido por encubrimiento y dos sospechosos identificados que permanecen prófugos.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Posdeley, de 34 años, y Priscila Varky, de 22, quienes se encontraban en la casa de su madre en el barrio Agustoni al momento del ataque.

Según la investigación, hasta el domicilio arribó una camioneta Toyota Hilux doble cabina con dos hombres a bordo. Uno de ellos llamó a Priscila y le reclamó una deuda. El acreedor, identificado como Cantero, es conocido en el barrio por dedicarse, junto a su esposa, a la venta de electrodomésticos en cuotas.

Tanto Posdeley como Varky, que habían adquirido productos bajo esa modalidad, aseguraban haber saldado la deuda pero el vendedor sostenía no haber recibido el pago.

La discusión derivó en una pelea y, en ese contexto, el acompañante de Cantero extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Priscila Varky recibió tres impactos, dos en el pecho y uno en el brazo izquierdo; y Jonathan Posdeley fue alcanzado por dos disparos en el tórax cuando intentó intervenir.

Los hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar a bordo de la camioneta. El vehículo fue hallado posteriormente en la vivienda de un joven de 27 años, quien quedó detenido acusado de encubrimiento, ya que, según la investigación, la camioneta le habría sido entregada para hacerla desaparecer. Cantero y el autor material de los disparos, ya identificado, continúan prófugos. El fiscal de Pilar Raúl Casal, a cargo de la causa, solicitó la captura de ambos y dio intervención a Gendarmería y Prefectura, ante la posibilidad de que intenten abandonar el país. En el marco de la investigación, personal de la SubDDI de Pilar realizó diversos allanamientos y secuestró teléfonos celulares que están siendo peritados. De acuerdo con información incorporada al expediente, Cantero había estado detenido con anterioridad, dato que también es evaluado por los investigadores. En medio de la conmoción, familiares de las víctimas sostienen que el ataque fue premeditado. «No fueron a intimidarlos, fueron a matarlos», afirmó Gabriel, tío de los hermanos, quien además reclamó el avance de la causa y la detención de todos los responsables. Gentileza de MinutoUno. M1.-

