8 de mayo Día Mundial del Burro

La creación del Día Mundial del Burro o Asno ha sido por iniciativa de Razik

Ark, un científico estudioso de los animales del desierto

Por Prof. Norberto Ovando*

Burros o Asnos– imagen Equisens

Origen de las palabras: “Burro” del latín burricus (caballo pequeño), y

“Asno” viene del latín asinus.

El burro o asno (Equus asinus) es un animal doméstico de la familia de los

équidos según Wilson y Reeder, 1992). Los ancestros silvestres africanos de

los burros (Equus africanus africanus y Equus africanus somaliensis) fueron

domesticados aproximadamente desde hace 7000 años, es decir, 3.000

años antes de la domesticación de los caballos.

En el pueblo francés Boinville-en-Woëvre, a 280 km al este de París, los

arqueólogos han desenterrado los restos de varios burros que habían

eclipsado a la mayoría de las especies con las que estamos familiarizados

hoy.

“Eran burros grandes”, dice Ludovic Orlando, director del Centro de

Antropobiología y Genómica de Toulouse, en la Facultad de Medicina de

Purpan en Toulouse, Francia. “Estos especímenes, que estaban

genéticamente vinculados a los burros en África, eran más grandes que

algunos tipos de caballo”.

“Entre los siglos II y V, los romanos criaron burros para producir mulas,

resultantes del cruce de yeguas.

Rastreo de miles de años

Para rastrear cómo los burros han desempeñado su papel a lo largo de la

historia humana, un equipo internacional de 49 científicos de 37

laboratorios secuenció los genomas de 31 burros antiguos y207 modernos

de todo el mundo.

Descubrieron que posiblemente los burros fueron domesticados por primera

vez a partir de asnos salvajes y que probablemente lo hicieron pastores de

hace unos 7.000 años en Kenia y el Cuerno de África, en África Oriental.

Se dieron cuenta que la población de burros al parecer sufrió una

disminución drástica tras ser domesticada y luego volvió a aumentar en

número bruscamente.

Los burros parecen haber salido del este de África, se comercializaron en el

noroeste de Sudán y luego en Egipto, donde se han encontrado restos de

burros en sitios arqueológicos que datan de hace 6.500 años.

Durante los siguientes 2.500 años, esta nueva especie domesticada se

extendió por Europa y Asia, desarrollando los linajes que se encuentran en

la actualidad.

Los équidos se habían extinguido en el continente americano al final de la

última glaciación. Los caballos y los burros fueron introducidos en América

por los conquistadores españoles. La primera aparición del burro en el

Nuevo Mundo se produjo en 1495, cuando Colón llevó en su expedición

cuatro machos y dos hembras.

En Argentina, la especie predominante es el burro doméstico (Equus

africanus asinus), siendo la raza Criolla la más numerosa y difundida.

Fueron introducidos alrededor de 1550 y son fundamentales en el

ecosistema andino y de la Puna.

Características

El Burro es un mamífero perteneciente a la familia de los équidos. Es

también conocido como asno, jumento, pollino o borrico.

Tiene las orejas largas que pueden percibir sonidos a varios kilómetros de

distancia, crin erecta y diversas tonalidades y espesura de pelo.

Son más longevos que los caballos, llegando a vivir hasta los cuarenta años.

Su promedio de vida es de 27 años.

El burro tiene una buena visión nocturna, visión panorámica y dedican una

amplia área de la corteza de su cerebro a analizar información visual. El

animal utiliza la visión para reconocer a individuos y a predadores a más de

800 metros de distancia, así como para localizar la mejor pastura.

La voz del burro es el rebuzno, suele durar unos 20 segundos y se puede

escuchar a 3 kilómetros de distancia, lo que les viene muy bien cuando

viven en zonas desérticas.

Su dieta se compone de pastos, alfalfa, arbustos y una gran variedad de

plantas. Esto representa una alimentación herbívora muy rica en fibra.

La frase “el burro es patrimonio de la humanidad” se utiliza

metafóricamente para resaltar su valor cultural y biológico en la historia de

la humanidad, parte integral del medio ambiente y de la cultura, reconoce

la Asociación Ingenieros Zootecnistas de Argentina (AIZA).

Aún hay mucha ignorancia y mitos falsos respecto de las necesidades de los

burros, su salud y bienestar. Al contrario de lo que las creencias populares

indican, son muy inteligentes, dóciles y sensibles, que sienten dolor y

sufrimiento igual que cualquier otro animal. https://misanimales.com/burro-

caracteristicas-comportamiento/

Los burros han sido un compañero mucho más constante de los humanos

que sus parientes equinos, los caballos.

El burro y la mula no solo han sido los animales más usados, sino también

los más abusados de la historia. El burro ha sido explotado por el hombre

durante cientos de años, pero a pesar de ello, hasta ahora, poco se ha

hecho para estudiar cualquier aspecto relativo a este equino, asevera la

Dra. Elisabeth D. Svendsen, M.B.E.

Su función más común es el transporte, tanto de carga como de personas.

Se ha empezado a desarrollar la burroterapia para niños

discapacitados.

En Argentina

Los burros son a menudo mal tratados y explotados en la industria turística

y en la agricultura. Los burros son utilizados para transportar turistas en

lugares como la Quebrada de Humahuaca, Jujuy y en la Quebrada de las

Conchas, Salta, donde son obligados a llevar cargas pesadas durante largas

horas y en condiciones climáticas extremas.

A nivel nacional no se conocen registros numéricos certeros de las

poblaciones de burros, ya que no existe declaración jurada para esta

especie y no hay trabajos que revelen dicha información.

Como protegen los burros a la majada

Debido a los resultados satisfactorios que se han obtenido en distintos

países con el uso del burro en la cuida del ganado ovino contra los

predadores.

Como protegen los burros la majada El compartir el hábito de pastoreo con

los ovinos hará que su vínculo sea estrecho, permaneciendo la mayor parte

del tiempo junto. Este instinto de pastoreo, combinado con su natural

rechazo y agresividad hacia predadores como el perro, puede convertirlo en

un animal de guardia de ganado efectivo si se maneja adecuadamente.

Manejo sanitario del burro

En lo que respecta a la sanidad, los burros rara vez gozan de un nivel de

manejo sanitario preventivo que se pudiera considerar como adecuado.

Rara vez son utilizados productos de control químico tanto para parásitos

internos como externos, así como también las vacunaciones.

Parasitología del burro

Los équidos son hospedadores de numerosas especies parásitas que ejercen

una acción patógena variable, según diversos factores. Se puede decir que

prácticamente todas las especies que afectan a los caballos lo hacen

también a otros équidos, como los asnos. En consecuencia, desde este

punto de vista no cabría establecer diferencias entre unos y otros. Sin

embargo, por razones diversas, la extensión y la intensidad de muchas

parasitosis de los équidos son diferentes y, parásitos que pasan

“desapercibidos” en unos, producen alteraciones de mayor consideración en

otros. Además de todo ello, se observan también diferencias en la dinámica

de muchas infecciones cuando se comparan caballos y burros, por ejemplo.

En este sentido, el papel de los asnos en la epidemiologia general de los

équidos y de otras especies de animales domésticos que conviven con ellos,

es de gran importancia en determinadas circunstancias y en relación con

determinados parásitos.

A diferencia de los caballos, los burros suelen ser portadores tolerantes de

altas cargas parasitarias sin mostrar síntomas clínicos graves.

El burro es hospedador del ciclo completo de este helminto en referencia al

parásito pulmonar Dictyocaulus arnfieldi. El burro representa una fuente de

infección de Dictyocaulus arnfieldi para los equinos que comparten las

pasturas, según Martín Esteban Arocena Dávila y Diego Mauricio Ubios

Galain autores de “ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE HELMINTOS EN UNA

TROPILLA DE BURROS (Equus asinus)”, Universidad de la República,

Facultad de Veterinaria, Rep. Oriental del Uruguay.

Aunque el burro a menudo ha sido descrito como un animal robusto, puede

padecer una variedad de enfermedades., según Hosseini, Sh; Meshgi, B.;

Español, A.; Bokai, S.; Sobhani, Metro.; Ebrahimisamanir.2009.

“Prevalencia y biodiversidad de parásitos helmintos en burros (Equus

assinus)”.

Los burros, mulas y caballos son importantes animales de trabajo. Muchas

enfermedades se transmiten por insectos como moscas. Las moscas pueden

transmitir un gusano parasítico llamado Habronema que causa serios

problemas en los caballos y burros.

Los burros pueden contaminar pastos compartidos.

Los burros (Equus africanus asinus) al igual que el resto de las especies

animales, son susceptibles a la infestación por ecto y endoparásitos.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la fascioliasis es

una enfermedad parasitaria animal (principalmente de rumiantes, pero

también de cerdos, burros, llamas y alpacas) que puede ser transmitida a

los seres humanos. Es una trematodiasis de transmisión alimentaria

causadas por gusanos trematodos (también conocidos como "duelas"). Una

vez en el cuerpo humano, el gusano se alberga en los principales conductos

biliares y es responsable de la morbilidad severa. Las áreas endémicas se

distribuyen en todo el mundo, pero algunas de las comunidades más

afectadas se encuentran en la zona andina de América del Sur. Esta

parasitosis causa enfermedades hepáticas y pulmonares graves.

Bibliografía

-Se puede saber más sobre esta especie consultando el “Manual

Profesional del Burro” realizado por expertos de varias especialidades, el

manual contiene una variada información y aporta consejos prácticos y

profesionales sobre nutrición, cuidado de las pasturas y alimentación,

tratamientos, exhibiciones, reproducción, etc. Además contiene abundante

información médica y técnica sobre muchos de los problemas de salud del

burro. Al final del manual se encontrarán muchísimas direcciones útiles en

diferentes países para hacer distintas consultas.

https://www.produccion-

animal.com.ar/produccion_equinos/produccion_equina_en_general/05-

manual_profesional_del_burro.pdf

– “Enfermedades parasitarias de presentación más frecuente en los equinos”

María Florencia Boffa y Violeta Ferreira

Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de La Plata

Publicado en 2022

https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/136512

Legalización

Si bien en Argentina no existe una ley específica que prohíba el consumo

de carne de caballo, existen regulaciones y normativas que controlan su

producción y comercialización. Pero, más que nada, serían las razones

culturales, históricas y emocionales las que explican por qué no es

común en la dieta diaria de los argentinos, el consumo de carne equina

(potrillos, yeguas, padrillo, caballo, burro, asno y mulas).

El caballo no es visto como una fuente de alimento, sino como un

símbolo cultural y un compañero de trabajo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), es

la entidad responsable de supervisar y controlar la sanidad de todos los

productos cárnicos en Argentina.

Conclusión

“Es hora de reconocer su papel fundamental en nuestra historia y

protegerlos de la explotación y el abuso”, asevera Josefina Real de Azúa,

voluntaria en El Paraíso de los Animales.

Los burros siguen en peligro. Un mundo sin burros es un mundo mucho más

pobre.

Por el Prof. Norberto Ovando, presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN)

Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y,

Educación y Comunicación (CEC)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

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