8 de mayo Día Mundial del Burro

La creación del Día Mundial del Burro o Asno ha sido por iniciativa de Razik
Ark, un científico estudioso de los animales del desierto
Por Prof. Norberto Ovando*
Burros o Asnos– imagen Equisens
Origen de las palabras: “Burro” del latín burricus (caballo pequeño), y
“Asno” viene del latín asinus.
El burro o asno (Equus asinus) es un animal doméstico de la familia de los
équidos según Wilson y Reeder, 1992). Los ancestros silvestres africanos de
los burros (Equus africanus africanus y Equus africanus somaliensis) fueron
domesticados aproximadamente desde hace 7000 años, es decir, 3.000
años antes de la domesticación de los caballos.
En el pueblo francés Boinville-en-Woëvre, a 280 km al este de París, los
arqueólogos han desenterrado los restos de varios burros que habían
eclipsado a la mayoría de las especies con las que estamos familiarizados
hoy.
“Eran burros grandes”, dice Ludovic Orlando, director del Centro de
Antropobiología y Genómica de Toulouse, en la Facultad de Medicina de
Purpan en Toulouse, Francia. “Estos especímenes, que estaban
genéticamente vinculados a los burros en África, eran más grandes que
algunos tipos de caballo”.
“Entre los siglos II y V, los romanos criaron burros para producir mulas,
resultantes del cruce de yeguas.
Rastreo de miles de años
Para rastrear cómo los burros han desempeñado su papel a lo largo de la
historia humana, un equipo internacional de 49 científicos de 37
laboratorios secuenció los genomas de 31 burros antiguos y207 modernos
de todo el mundo.
Descubrieron que posiblemente los burros fueron domesticados por primera
vez a partir de asnos salvajes y que probablemente lo hicieron pastores de
hace unos 7.000 años en Kenia y el Cuerno de África, en África Oriental.
Se dieron cuenta que la población de burros al parecer sufrió una
disminución drástica tras ser domesticada y luego volvió a aumentar en
número bruscamente.
Los burros parecen haber salido del este de África, se comercializaron en el
noroeste de Sudán y luego en Egipto, donde se han encontrado restos de
burros en sitios arqueológicos que datan de hace 6.500 años.
Durante los siguientes 2.500 años, esta nueva especie domesticada se
extendió por Europa y Asia, desarrollando los linajes que se encuentran en
la actualidad.
Los équidos se habían extinguido en el continente americano al final de la
última glaciación. Los caballos y los burros fueron introducidos en América
por los conquistadores españoles. La primera aparición del burro en el
Nuevo Mundo se produjo en 1495, cuando Colón llevó en su expedición
cuatro machos y dos hembras.
En Argentina, la especie predominante es el burro doméstico (Equus
africanus asinus), siendo la raza Criolla la más numerosa y difundida.
Fueron introducidos alrededor de 1550 y son fundamentales en el
ecosistema andino y de la Puna.
Características
El Burro es un mamífero perteneciente a la familia de los équidos. Es
también conocido como asno, jumento, pollino o borrico.
Tiene las orejas largas que pueden percibir sonidos a varios kilómetros de
distancia, crin erecta y diversas tonalidades y espesura de pelo.
Son más longevos que los caballos, llegando a vivir hasta los cuarenta años.
Su promedio de vida es de 27 años.
El burro tiene una buena visión nocturna, visión panorámica y dedican una
amplia área de la corteza de su cerebro a analizar información visual. El
animal utiliza la visión para reconocer a individuos y a predadores a más de
800 metros de distancia, así como para localizar la mejor pastura.
La voz del burro es el rebuzno, suele durar unos 20 segundos y se puede
escuchar a 3 kilómetros de distancia, lo que les viene muy bien cuando
viven en zonas desérticas.
Su dieta se compone de pastos, alfalfa, arbustos y una gran variedad de
plantas. Esto representa una alimentación herbívora muy rica en fibra.
La frase “el burro es patrimonio de la humanidad” se utiliza
metafóricamente para resaltar su valor cultural y biológico en la historia de
la humanidad, parte integral del medio ambiente y de la cultura, reconoce
la Asociación Ingenieros Zootecnistas de Argentina (AIZA).
Aún hay mucha ignorancia y mitos falsos respecto de las necesidades de los
burros, su salud y bienestar. Al contrario de lo que las creencias populares
indican, son muy inteligentes, dóciles y sensibles, que sienten dolor y
sufrimiento igual que cualquier otro animal. https://misanimales.com/burro-
caracteristicas-comportamiento/
Los burros han sido un compañero mucho más constante de los humanos
que sus parientes equinos, los caballos.
El burro y la mula no solo han sido los animales más usados, sino también
los más abusados de la historia. El burro ha sido explotado por el hombre
durante cientos de años, pero a pesar de ello, hasta ahora, poco se ha
hecho para estudiar cualquier aspecto relativo a este equino, asevera la
Dra. Elisabeth D. Svendsen, M.B.E.
Su función más común es el transporte, tanto de carga como de personas.
Se ha empezado a desarrollar la burroterapia para niños
discapacitados.
En Argentina
Los burros son a menudo mal tratados y explotados en la industria turística
y en la agricultura. Los burros son utilizados para transportar turistas en
lugares como la Quebrada de Humahuaca, Jujuy y en la Quebrada de las
Conchas, Salta, donde son obligados a llevar cargas pesadas durante largas
horas y en condiciones climáticas extremas.
A nivel nacional no se conocen registros numéricos certeros de las
poblaciones de burros, ya que no existe declaración jurada para esta
especie y no hay trabajos que revelen dicha información.
Como protegen los burros a la majada
Debido a los resultados satisfactorios que se han obtenido en distintos
países con el uso del burro en la cuida del ganado ovino contra los
predadores.
Como protegen los burros la majada El compartir el hábito de pastoreo con
los ovinos hará que su vínculo sea estrecho, permaneciendo la mayor parte
del tiempo junto. Este instinto de pastoreo, combinado con su natural
rechazo y agresividad hacia predadores como el perro, puede convertirlo en
un animal de guardia de ganado efectivo si se maneja adecuadamente.
Manejo sanitario del burro
En lo que respecta a la sanidad, los burros rara vez gozan de un nivel de
manejo sanitario preventivo que se pudiera considerar como adecuado.
Rara vez son utilizados productos de control químico tanto para parásitos
internos como externos, así como también las vacunaciones.
Parasitología del burro
Los équidos son hospedadores de numerosas especies parásitas que ejercen
una acción patógena variable, según diversos factores. Se puede decir que
prácticamente todas las especies que afectan a los caballos lo hacen
también a otros équidos, como los asnos. En consecuencia, desde este
punto de vista no cabría establecer diferencias entre unos y otros. Sin
embargo, por razones diversas, la extensión y la intensidad de muchas
parasitosis de los équidos son diferentes y, parásitos que pasan
“desapercibidos” en unos, producen alteraciones de mayor consideración en
otros. Además de todo ello, se observan también diferencias en la dinámica
de muchas infecciones cuando se comparan caballos y burros, por ejemplo.
En este sentido, el papel de los asnos en la epidemiologia general de los
équidos y de otras especies de animales domésticos que conviven con ellos,
es de gran importancia en determinadas circunstancias y en relación con
determinados parásitos.
A diferencia de los caballos, los burros suelen ser portadores tolerantes de
altas cargas parasitarias sin mostrar síntomas clínicos graves.
El burro es hospedador del ciclo completo de este helminto en referencia al
parásito pulmonar Dictyocaulus arnfieldi. El burro representa una fuente de
infección de Dictyocaulus arnfieldi para los equinos que comparten las
pasturas, según Martín Esteban Arocena Dávila y Diego Mauricio Ubios
Galain autores de “ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE HELMINTOS EN UNA
TROPILLA DE BURROS (Equus asinus)”, Universidad de la República,
Facultad de Veterinaria, Rep. Oriental del Uruguay.
Aunque el burro a menudo ha sido descrito como un animal robusto, puede
padecer una variedad de enfermedades., según Hosseini, Sh; Meshgi, B.;
Español, A.; Bokai, S.; Sobhani, Metro.; Ebrahimisamanir.2009.
“Prevalencia y biodiversidad de parásitos helmintos en burros (Equus
assinus)”.
Los burros, mulas y caballos son importantes animales de trabajo. Muchas
enfermedades se transmiten por insectos como moscas. Las moscas pueden
transmitir un gusano parasítico llamado Habronema que causa serios
problemas en los caballos y burros.
Los burros pueden contaminar pastos compartidos.
Los burros (Equus africanus asinus) al igual que el resto de las especies
animales, son susceptibles a la infestación por ecto y endoparásitos.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la fascioliasis es
una enfermedad parasitaria animal (principalmente de rumiantes, pero
también de cerdos, burros, llamas y alpacas) que puede ser transmitida a
los seres humanos. Es una trematodiasis de transmisión alimentaria
causadas por gusanos trematodos (también conocidos como "duelas"). Una
vez en el cuerpo humano, el gusano se alberga en los principales conductos
biliares y es responsable de la morbilidad severa. Las áreas endémicas se
distribuyen en todo el mundo, pero algunas de las comunidades más
afectadas se encuentran en la zona andina de América del Sur. Esta
parasitosis causa enfermedades hepáticas y pulmonares graves.
Bibliografía
-Se puede saber más sobre esta especie consultando el “Manual
Profesional del Burro” realizado por expertos de varias especialidades, el
manual contiene una variada información y aporta consejos prácticos y
profesionales sobre nutrición, cuidado de las pasturas y alimentación,
tratamientos, exhibiciones, reproducción, etc. Además contiene abundante
información médica y técnica sobre muchos de los problemas de salud del
burro. Al final del manual se encontrarán muchísimas direcciones útiles en
diferentes países para hacer distintas consultas.
https://www.produccion-
animal.com.ar/produccion_equinos/produccion_equina_en_general/05-
manual_profesional_del_burro.pdf
– “Enfermedades parasitarias de presentación más frecuente en los equinos”
María Florencia Boffa y Violeta Ferreira
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de La Plata
Publicado en 2022
https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/136512
Legalización
Si bien en Argentina no existe una ley específica que prohíba el consumo
de carne de caballo, existen regulaciones y normativas que controlan su
producción y comercialización. Pero, más que nada, serían las razones
culturales, históricas y emocionales las que explican por qué no es
común en la dieta diaria de los argentinos, el consumo de carne equina
(potrillos, yeguas, padrillo, caballo, burro, asno y mulas).
El caballo no es visto como una fuente de alimento, sino como un
símbolo cultural y un compañero de trabajo.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), es
la entidad responsable de supervisar y controlar la sanidad de todos los
productos cárnicos en Argentina.
Conclusión
“Es hora de reconocer su papel fundamental en nuestra historia y
protegerlos de la explotación y el abuso”, asevera Josefina Real de Azúa,
voluntaria en El Paraíso de los Animales.
Los burros siguen en peligro. Un mundo sin burros es un mundo mucho más
pobre.
Por el Prof. Norberto Ovando, presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN)
Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y,
Educación y Comunicación (CEC)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
Más historias
FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 8 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA
La marca de autos con el logo de un León: La planta que fabrica el segundo auto más vendido del país suspende su producción por un mes
Caso Adorni: el contratista que reformó la casa de Exaltación de la Cruz le respondió a Milei