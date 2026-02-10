La pobreza real superaría el 44%: informes cuestionan los datos oficiales del INDEC

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Informes privados revelan que la baja de pobreza reportada por el Gobierno responde a ajustes metodológicos, no a mejoras reales de ingresos. Diferencias afectan jubilados, trabajadores y cuentapropistas.

La baja de la pobreza, bajo sospecha

El Gobierno informó que la pobreza bajó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 31,6% en 2025, el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, estudios privados señalan que este descenso refleja cambios estadísticos y no mejoras reales en ingresos de los hogares. El Cedaf y la consultora Equilibra advierten que la metodología oficial, junto a la canasta desactualizada y la sobreestimación de ingresos, distorsiona la lectura social. “Que no afloje”: Lula relanzó la consigna por “Cristina Libre”

Canasta básica y medición de ingresos

Equilibra analiza que la Canasta Básica Total utilizada por el INDEC no refleja los patrones de consumo actuales.

Actualizarla elevaría la línea de pobreza al incluir mayores gastos no alimentarios.

Al excluir restaurantes, la pobreza subiría 17 puntos porcentuales; incluyendo restaurantes, aumentaría casi 8 puntos.

La subdeclaración de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) también influyó: la mejora en la captación de ingresos desde 2023 explica parte del descenso, y no un aumento real de los salarios. Ropa importada: cayó el precio pero las ventas no repuntan

Jubilados y trabajadores con ingresos inflados

Asalariados privados: +11,4% (EPH) vs +1,2% (SIPA)

Cuentapropistas: +26% en la encuesta

La brecha entre encuestas y registros oficiales alcanza 38 puntos en jubilaciones y refleja sobrevaloración general de ingresos. Brasil: la abogada acusada de racista asegura que la «quieren matar»

Series alternativas y escenarios de pobreza

Equilibra construyó series alternativas combinando actualización de canasta y corrección de ingresos:

Escenario conservador: excluye restaurantes, pobreza en 42%, similar a 2022

Escenario optimista: incluye restaurantes, pobreza en 31,4%, más cercana al dato oficial

Estas correcciones muestran que la caída de pobreza reportada no refleja cambios estructurales en los ingresos, sino ajustes metodológicos. La realidad cotidiana evidencia mayor pobreza y problemas económicos, con ingresos que no acompañan los indicadores oficiales.

Gentileza Infonews Cooperativa.-

