Pettovello presentó el Centro de Formación Capital Humano para “una rápida salida laboral”

La ministra Sandra Pettovello presentó el Centro de Formación Capital Humano, que montó desde su cartera, con el objetivo de “impulsar nuevos espacios de capacitación” y de “ampliar las oportunidades de desarrollo” para aquellas personas que pretendan “una rápida salida laboral”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este centro se erigió en el predio Bogado Garrigós, situado en el barrio porteño de La Paternal, y que según señaló la funcionaria, desde el Ministerio lo “pusieron en valor”, a pesar de haberlo encontrado en malas condiciones, porque se encontraba “en estado de abandono”.

Esta comunicación fue realizada por la propia ministra, desde sus redes sociales personales, en las que también publicó un video donde se la ve recorriendo el centro y mostrando las diversas modificaciones.

“En este edificio histórico, originalmente, funcionaba un orfanato. El gobierno anterior lo utilizba para realizar actividades militantes. El abandono y la falta de mantenimiento provocaron el completo deterioro del edificio y lo encontramos con las paredes llenas de humedad, escombros, filtraciones y baños completamente inhabilitados para su uso. La maravilla de esta construcción, que reflejaba una época de esplendor de la Argentina, nos inspiró para transformarlo”, detalló Pettovello.

Asimismo, indicó que La Bolsa de Comercio “fue la primera entidad que se sumó al proyecto” y que les proporcionó los materiales para la refacción, además de contar con el “compromiso” de empresas del sector privado, que también realizaron aportes, para lograr el “objetivo inquebrantable” de capacitar para el empleo.

“En el mundo actual se demandan cada vez más oficios. Aprender uno de ellos le permite a una persona ser libre, tener autonomía y un proyecto propio, de igual manera que aquellos que estudian una carrera universitaria. Con un oficio también se puede crecer, trabajar, generar ingresos y construir una vida digna. El Centro de Formación Capital Humano seguirá avanzando para la construcción integral del predio y para que los argentinos recuperen la dignidad a través del trabajo”, concluyó.

