Pronósticos de ECMWF prevén más lluvias en septiembre por El Niño: zonas afectadas e impacto en la temperatura

Norte y Litoral: Las mayores anomalías húmedas se concentran en estas zonas, favoreciendo la recuperación de reservas hídricas, aunque con la advertencia de posibles complicaciones en las labores de siembra si las lluvias se acumulan en eventos de alta intensidad.

Región Pampeana y Centro: La tendencia positiva se extiende de manera más moderada, por lo que las próximas actualizaciones serán determinantes para medir el impacto real en los campos.

Oeste y Cordillera: Mientras que el oeste muestra un comportamiento más cercano a los valores normales, el sector cordillerano vuelve a registrar una señal húmeda marcada.

Temperaturas dentro de los parámetros normales

A diferencia del marcado protagonismo que tendrán las precipitaciones, el escenario térmico anticipado para el noveno mes del año se presenta mucho más estable y sin sobresaltos generalizados.

Según el ECMWF, gran parte del territorio nacional registrará anomalías de temperatura cercanas a los promedios históricos, con leves matices cálidos restringidos al oeste y noroeste, y algunas zonas más frías en la alta cordillera.

De esta manera, septiembre se perfila como un mes donde la disponibilidad de agua y el avance paulatino de El Niño acapararán la atención de productores y analistas, marcando el pulso de una primavera que promete redefinir el mapa hídrico del país.

Gentileza de MinutoUno.-