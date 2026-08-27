Denuncian que los presos acusados de narcos (dentro de un penal) sabían que los iban a allanar y escondieron las drogas

Hay de todo, pero lo llamativo es que es dentro de un penal

Luego de la denuncia que radicó un grupo de presos contra otros reclusos del Pabellón número 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela por presuntos delitos, entre los cuales figura extorsión, narcotráfico intramuro y reducción a la servidumbre de personas vulnerables, un nuevo escándalo se generó en las últimas horas, luego de que se descubriera que los involucrados en esos hechos habrían recibido horas antes la noticia de que iban a ser allanados y habrían escondido las drogas que posiblemente trafican y los aparatos de internet en otros sectores del Penal en cuestión.

Así lo revelaron fuentes cercanas a los denunciantes al sitio Policiales Ahora, según supo la Agencia Noticias Argentinas, por lo que quedó en la mira la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Florencio Varela tras haberse filtrado el dato de este operativo.

Es por eso que los presos habían pedido que esta presentación judicial quedara en manos de alguna UFI de turno de Quilmes directamente y no de esa en cuestión.

Los reclusos habían pedido que esta causa no la investigara esa sede judicial, ya que aseguraron que en ocasiones anteriores habrían advertido de denuncias similares a las autoridades carcelarias supuestamente involucradas en un esquema similar de supuesta connivencia con los presos pertenecientes a la «La Comitiva» o «Los Limpiezas y mantenimiento», que son ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad que están privados de su libertad en el pabellón 1 de esa unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Según consta en una nueva denuncia que pone en jaque a la Justicia, «el martes 25 de agosto de 2026 aproximadamente siendo las 9:30, los integrantes de `La Comitiva` o `Limpieza y mantenimiento` dijeron a viva voz que posiblemente habría un allanamiento en el pabellón».

«Durante el transcurso de la mañana había movimientos sospechosos de empleados del Servicio Penitenciario dentro del pabellón 1 hablando de manera sospechosa (susurrando con integrantes de `La Comitiva`). Siendo las 12:00 esos miembros a viva voz manifestaron que iba a realizarse un allanamiento y pidieron que empiecen a sacar la falopa y que se la lleven al jefe del pabellón número 3 para que la `encanutara`».

Asimismo, agregaron: «Y a su vez, otro grupo se encargaba de sacar las antenas y módem del pabellón. Presenta una circunstancia sumamente preocupante: horas antes del allanamiento se recibió información sobre tal operativo y que tenían que limpiar todo. Les dieron tiempo de ocultar y hacer desaparecer elementos que estaban siendo denunciados».

«Ante esta situación, aproximadamente a las 12:31 se remitió un correo electrónico al destinatario [email protected], exponiendo lo ocurrido y poniendo en conocimiento a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento finalmente se concretó alrededor de las 18:34 de ese día, cuando ya habían transcurrido varias horas desde la filtración del allanamiento, tiempo más que suficiente para ocultar y remover ciertos elementos denunciados. Los integrantes de `La Comitiva`, alardeando a viva voz que había autoridades de ese penal que trabajaban para ellos y que nadie va a poder sacarlos del pabellón».

Se trata de cinco de las máximas autoridades de esa unidad carcelaria, las cuales fueron denunciadas con nombre y apellido, ya que en la presentación anterior, también se las había involucrado en este esquema de corrupción carcelaria en connivencia con estos reclusos.

«En la presentación anterior se denunció la existencia de un grupo dedicado a la comercialización de drogas dentro del penal, que ejercería violencia y hostigamiento sobre otros detenidos. Lo más alarmante es la posible filtración de un procedimiento judicial antes de su realización, porque, de comprobarse, podría haber frustrado la obtención de evidencia y permitir que los responsables eliminaran u ocultaran elementos relevantes», indicaron.

Entre los puntos más destacados y alarmantes que ocurrieron el martes pasado, los denunciantes señalaron:

-Allanamiento armado: toda la cárcel sabía que iban a venir, por eso descartaron todas las cosas.

-Procedimiento hecho al revés: en primera instancia tendría que haberse producido un allanamiento y luego se debería haber citado a declarar a los testigos y/o damnificados.

-La posible convivencia que hay entre las autoridades carcelarias denunciadas y algunos miembros de la UFI 9 de Florencio Varela: a tal punto que existirían comunicaciones con filtraciones de información por parte de la fiscalía al jefe del penal. Es por eso que antes de venir a hacer un allanamiento esta fiscalía avisa siempre para que los resultados sean negativos, ya que estarían los riesgos que podrían correr las autoridades penitenciarias en caso de que se descubra todo.

-Los malvivientes siguen acá manejando el pabellón: así lo ordenaron las autoridades.

Ante esta situación los denunciantes volverán a pedir que se aparte de la investigación la UFI 9 de Florencio Varela y sea designada otra, más precisamente alguna que sea directamente de Quilmes.

Agencia NA.-