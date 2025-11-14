14 de noviembre de 2025

Prevención del Dengue: solicitud a la comunidad de Roque Pérez

Redacción 9 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez solicita a las vecinas y los vecinos mantener sus viviendas y terrenos limpios, con el pasto corto y libres de objetos que puedan acumular agua, a fin de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades.

Es fundamental la colaboración de toda la comunidad para evitar criaderos y garantizar la salud de la población.

Evite multas cumpliendo con las disposiciones vigentes.-

 

