Prevención del Dengue: solicitud a la comunidad de Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez solicita a las vecinas y los vecinos mantener sus viviendas y terrenos limpios, con el pasto corto y libres de objetos que puedan acumular agua, a fin de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades.
Es fundamental la colaboración de toda la comunidad para evitar criaderos y garantizar la salud de la población.
Evite multas cumpliendo con las disposiciones vigentes.-
