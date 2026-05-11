11 de mayo de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Llegó el Hot Sale a Casa Silvia

Redacción 4 horas atrás

Del 11 al 13 de mayo, aprovechá las mejores ofertas, hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés.
Ofertas válidas en nuestra web  www.casasilvia.com y en sucursales, te esperamos!!!

#hotsale #ofertas #sininteres #electros #tecnologia #hogar #muebles #casasilvia

 

Más historias

FARMACIA DE TURNO DEL LUNES 11 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE

1 hora atrás Redacción

Fútbol: El Torneo Apertura entra en zona de definición: la agenda de los cuartos de final

2 horas atrás Redacción

ANDIS: el Gobierno detectó sobreprecios en compras ortopédicas y esta semana serán citados varios empresarios vinculados

3 horas atrás Redacción