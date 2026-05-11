Las dos CTA anunciarán nuevas medidas de protesta contra las políticas del Gobierno nacional

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El encuentro con el periodismo se llevará a cabo este lunes a partir de las 10 en la sede sindical de Bartolomé Mitre 748.

Las CTA Autónoma y de los Trabajadores brindarán este lunes una conferencia de prensa conjunta para brindar detalles de las nuevas medidas de fuerza que llevarán a cabo en los próximos días para protestar contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

La reunión con la prensa se llevará a cabo mañana lunes 11 de mayo, a las 10, en el local sindical de Bartolomé Mitre 748 en la Capital Federal -sede de la CTA Autónoma- y estará encabezada por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy.

EL encuentro se realizará en el marco de las recientes gestiones que vienen llevando adelante ambas centrales sindicales, como la que sostuvo la CTA Autónoma en las últimas horas con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Una comitiva encabezada por Godoy coincidió con Kreplaj en la necesidad de articular esfuerzos entre los trabajadores, organizaciones sociales e instituciones públicas para enfrentar el deterioro del sistema de salud.

Como parte de esos reclamos, está convocada una movilización a la que la CTA adhiere activamente, y que se realizará el próximo 20 de mayo desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Casa Rosada con el objetivo de visibilizar la situación del sector y exigir respuestas urgentes.

Participaron también de la reunión Daniel Godoy, coordinador del Instituto de Estudios y Formación (IEF) y referente de salud de la CTA nacional; Oscar De Isasi, Secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires, y Eliana Aguirre, Secretaria Adjunta de ATE bonaerense y referente de la salud de la provincia de Buenos Aires.

Noticias Argentinas.-

Oscar De Isasi, Daniel Godoy, Eliana Aguirre, Hugo Godoy y el ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplaj, reunidos para coordinar acciones en defensa de la salud pública.

Foto: Agencia NA/CTA-A.-

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