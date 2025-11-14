Música: Tan Biónica anunció una segunda fecha en Vélez tras agotar la primera en tiempo récord: «Ultrafelices»

«¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Nosotros ultrafelices y agradecidos con ustedes. Agotaron el Vélez en 3 horas y estamos felices porque nos acaban de comentar que agregamos otra función para el sábado 28 de marzo»

Cabe señalar que «El Regreso», el nuevo disco de Tan Biónica, debutó el 4 de noviembre, marcando un nuevo hito con diez temas inéditos y colaboraciones de lujo con artistas como Nicki Nicole , Andrés Calamaro y Airbag . Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, «El Regreso» asegura una nueva identidad sonora, potenciada por la mezcla de Manny Marroquín , el aclamado ingeniero de sonido que trabajó con figuras como Rosalía y Bruno Mars.

La presentación en vivo, que se perfila como uno de los eventos musicales más destacados de 2025, será la plataforma perfecta para que Chano, Bambi, Diega y Seby no solo toquen lo nuevo, sino que también revivan sus himnos generacionales. Éxitos como «Ciudad mágica», «La melodía de Dios» y «Ella» se fusionarán con el nuevo material en una puesta de alto impacto, garantizando una noche de profunda emoción y reencuentro con sus seguidores.Gentileza de MinutoUno. M1.-