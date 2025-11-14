13 de noviembre de 2025

Música: Tan Biónica anunció una segunda fecha en Vélez tras agotar la primera en tiempo récord: «Ultrafelices»

Redacción 30 minutos atrás
Tan Biónica puso fin a una década de silencio discográfico con el lanzamiento de su nuevo álbum, «El Regreso», y la confirmación de un show masivo en el estadio Vélez Sarsfield el 27 de marzo. Sin embargo, tras agotar localidades en tres horas, la banda encabezada por Chano Charpentier anunció una segunda fecha en el José Amalfitani.
Con un video donde se ve a los cuatro integrantes en redes sociales, el grupo que volvió y revolucionó a sus fanáticos reveló que agregan un nuevo concierto para el 28 de marzo: «¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Nosotros ultrafelices y agradecidos con ustedes. Agotaron el Vélez en 3 horas y estamos felices porque nos acaban de comentar que agregamos otra función para el sábado 28 de marzo», señaló Chano, a la vez que otro integrante agregó que «ya están las entradas a la venta«.

Cabe señalar que «El Regreso», el nuevo disco de Tan Biónica, debutó el 4 de noviembre, marcando un nuevo hito con diez temas inéditos y colaboraciones de lujo con artistas como Nicki NicoleAndrés Calamaro y Airbag. Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, «El Regreso» asegura una nueva identidad sonora, potenciada por la mezcla de Manny Marroquín, el aclamado ingeniero de sonido que trabajó con figuras como Rosalía y Bruno Mars.

La presentación en vivo, que se perfila como uno de los eventos musicales más destacados de 2025, será la plataforma perfecta para que Chano, Bambi, Diega y Seby no solo toquen lo nuevo, sino que también revivan sus himnos generacionales. Éxitos como «Ciudad mágica», «La melodía de Dios» y «Ella» se fusionarán con el nuevo material en una puesta de alto impacto, garantizando una noche de profunda emoción y reencuentro con sus seguidores.Gentileza de MinutoUno. M1.-

