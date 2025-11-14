Música: Tan Biónica anunció una segunda fecha en Vélez tras agotar la primera en tiempo récord: «Ultrafelices»

Cabe señalar que «El Regreso», el nuevo disco de Tan Biónica, debutó el 4 de noviembre, marcando un nuevo hito con diez temas inéditos y colaboraciones de lujo con artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, «El Regreso» asegura una nueva identidad sonora, potenciada por la mezcla de Manny Marroquín, el aclamado ingeniero de sonido que trabajó con figuras como Rosalía y Bruno Mars.
