¿Cómo es el paso a paso para renovar la licencia de conducir digital?

Este es el procedimiento para renovar la licencia de conducir digital.

La digitalización de la licencia de conducir fue uno de los grandes cambios en materia de movilidad y transporte que introdujo el gobierno encabezado por Javier Milei. Esta nueva medida, anunciada a través del Decreto 196/2025, tiene como objetivo eliminar procedimientos engorrosos y facilitar la adjudicación y renovación del carnet, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Por este motivo, de ahora en más cada conductor podrá gestionar cualquier operación desde la comodidad de su hogar y en el móvil mediante la aplicación Mi Argentina. Si bien en un principio no todas las provincias aceptaron esta nueva medida, en la actualidad todas las jurisdicciones rige la licencia digital.

¿Cómo obtener la licencia de conducir digital?

La licencia de conducir digital rige en 22 de las 23 provincias de Argentina. Desde ahora, la renovación del registro de conducir puede realizarse de forma totalmente online siguiendo estos pasos: