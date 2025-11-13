¿Cómo es el paso a paso para renovar la licencia de conducir digital?

Este trámite se puede realizar de forma online a través de la aplicación Mi Argentina. Conocé todos los detalles en la nota.
Desde ahora, la renovación del registro de conducir puede realizarse de forma totalmente online siguiendo estos pasos:
- Acceder al sitio lncargentina.seguridadvial.gob.ar con el usuario de Mi Argentina.
- Verificar los datos personales antes de continuar.
- Seleccionar el tipo de trámite: renovación o ampliación de licencia.
- Indicar, en caso de licencia profesional, si es para transporte interjurisdiccional.
- Pagar las boletas correspondientes según el trámite elegido.
- Elegir los prestadores habilitados para realizar el curso teórico y el examen psicofísico.
- Aprobar ambas instancias. Los resultados se cargan automáticamente al sistema.
- Al finalizar el trámite, la nueva licencia digital quedará disponible en la app Mi Argentina.
¿En qué provincias rige la licencia digital?
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Buenos Aires
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Formosa, por su parte, se encuentra en tratativas y se estima que en las próximas semanas regirá la licencia digital.
Gentileza MinutoUno. M1.-
