Trump y Milei sellan «Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca»

La Casa Blanca emitió una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina) reafirman la «alianza estratégica» entre ambas naciones y anuncian un «Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca».
El acuerdo se fundamenta en «valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos».
El objetivo, según el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, es «impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación». La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las «acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas».
Elementos clave del acuerdo
El documento detalla los pilares centrales del nuevo entendimiento bilateral:
- Aranceles
- Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas)
- Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico
- Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna
- Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232
- Eliminación de Barreras No Arancelarias
- No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses
- Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU.
- Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado
- Estándares y Normas
- Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad
- Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU.
- Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos
- Acceso al Mercado Agrícola
- Apertura al ganado vivo de EE.UU.
- Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año
- No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes
- Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.
- Comercio Digital
- Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos
- Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense
- Propiedad Intelectual
- Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online
- Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)
- Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica
- Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países
- Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos
- Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos
- Empresas Estatales y Subsidios
- Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial
- Laboral y Medio Ambiente
- Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales
- Medidas contra tala ilegal
- Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca
El comunicado concluye que ambos países «trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma» y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en vigor.
Noticias Argentinas.-
