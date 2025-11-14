14 de noviembre de 2025

Trump y Milei sellan «Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca»

Redacción 8 horas atrás

La Casa Blanca emitió una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina) reafirman la «alianza estratégica» entre ambas naciones y anuncian un «Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca».

El acuerdo se fundamenta en «valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos».

El objetivo, según el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, es «impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación». La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las «acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas».

Elementos clave del acuerdo

El documento detalla los pilares centrales del nuevo entendimiento bilateral:

  • Aranceles
    • Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas)
    • Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico
    • Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna
    • Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232
  • Eliminación de Barreras No Arancelarias
    • No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses
    • Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU.
    • Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado
  • Estándares y Normas
    • Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad
    • Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU.
    • Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos
  • Acceso al Mercado Agrícola
    • Apertura al ganado vivo de EE.UU.
    • Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año
    • No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes
    • Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.
  • Comercio Digital
    • Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos
    • Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense
  • Propiedad Intelectual
    • Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online
    • Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)
  • Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica
    • Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países
    • Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos
    • Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos
  • Empresas Estatales y Subsidios
    • Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial
  • Laboral y Medio Ambiente
    • Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales
    • Medidas contra tala ilegal
    • Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca

El comunicado concluye que ambos países «trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma» y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en vigor.

Noticias Argentinas.-

