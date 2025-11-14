Trump y Milei sellan «Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca»

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Casa Blanca emitió una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina) reafirman la «alianza estratégica» entre ambas naciones y anuncian un «Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca».

El acuerdo se fundamenta en «valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos».

El objetivo, según el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, es «impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación». La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las «acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas».

Elementos clave del acuerdo

El documento detalla los pilares centrales del nuevo entendimiento bilateral:

Aranceles Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas) Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico Carne : mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232

Eliminación de Barreras No Arancelarias No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU. Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado

Estándares y Normas Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU. Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos

Acceso al Mercado Agrícola Apertura al ganado vivo de EE.UU. Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.

Comercio Digital Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense

Propiedad Intelectual Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)

Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos

Empresas Estatales y Subsidios Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial

Laboral y Medio Ambiente Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales Medidas contra tala ilegal Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca



El comunicado concluye que ambos países «trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma» y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en vigor.

Noticias Argentinas.-

