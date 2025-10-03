3 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Presentaron «Trionda», la pelota oficial del Mundial 2026

Redacción 4 horas atrás
La FIFA presentó ayer jueves, en un evento en Nueva York a «Trionda», la nueva pelota oficial que se utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Diseñado por Adidas, que ha sido proveedor desde 1970, el nuevo esférico celebra la unidad y la tecnología para el torneo que se jugará en Norteamérica.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró orgulloso al revelar el balón. «Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones«. El dirigente expresó su deseo de «ver los primeros goles con esta maravillosa pelota», destacó.
El nombre «Trionda» y su diseño están inspirados en la naturaleza trinacional del torneo (la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Canadá, México y Estados Unidos) y sus 48 selecciones participantes.

¿Cómo es la pelota oficial «Trionda»?

El balón incorpora toques de color verde, rojo y azul, junto con iconografía distintiva de cada sede: hojas de arce (Canadá), el águila (México) y estrellas (Estados Unidos).

En tanto, un triángulo en el centro simboliza la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de los paneles que replican las ondas a las que alude el nombre del balón.

Además de los avances aerodinámicos, el «Trionda» lleva tecnología de punta: incluye un sensor de movimiento de 500 Hz que enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones más rápidas y exactas, especialmente en situaciones de fuera de juego.

La presentación del balón marca otro hito en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, cuyas entradas ya están a la venta y que tendrá su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington D.C.

Gentileza: MinutoUno.-

 

Más historias

Pobreza: los informes que desmienten los datos del Gobierno

2 horas atrás Redacción

Vuelco en el Km 138 de la RN 205, partido de Roque Pérez

3 horas atrás Redacción

Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal

6 horas atrás Redacción