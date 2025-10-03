Presentaron «Trionda», la pelota oficial del Mundial 2026

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La FIFA presentó ayer jueves, en un evento en Nueva York a «Trionda», la nueva pelota oficial que se utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Diseñado por Adidas, que ha sido proveedor desde 1970, el nuevo esférico celebra la unidad y la tecnología para el torneo que se jugará en Norteamérica.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró orgulloso al revelar el balón. «Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones«. El dirigente expresó su deseo de «ver los primeros goles con esta maravillosa pelota», destacó.

El nombre «Trionda» y su diseño están inspirados en la naturaleza trinacional del torneo (la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Canadá, México y Estados Unidos) y sus 48 selecciones participantes.

¿Cómo es la pelota oficial «Trionda»? El balón incorpora toques de color verde, rojo y azul, junto con iconografía distintiva de cada sede: hojas de arce (Canadá), el águila (México) y estrellas (Estados Unidos). En tanto, un triángulo en el centro simboliza la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de los paneles que replican las ondas a las que alude el nombre del balón. Además de los avances aerodinámicos, el «Trionda» lleva tecnología de punta: incluye un sensor de movimiento de 500 Hz que enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones más rápidas y exactas, especialmente en situaciones de fuera de juego. La presentación del balón marca otro hito en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, cuyas entradas ya están a la venta y que tendrá su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington D.C. Gentileza: MinutoUno.-

