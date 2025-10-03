Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal

Javier Milei junto a Patricia Bullrich.

En el Penal de Ezeiza, Javier Milei presentó el proyecto de Código Penal que girará al Congreso, acompañado por la ministra y principal candidata porteña de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y José Luis Espert, candidato libertario en provincia de Buenos Aires, semioculto entre el público.

En su discurso, el Presidente sostuvo que el proyecto prevé «tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel», mientras que la titular del Ministerio de Seguridad aseveró que el nuevo Código “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.

Javier Milei aseguró que “años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales», por lo que ahora su gestión se encargará de impulsar «estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia».

En ese marco, indicó que «si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Pero que este conjunto de reformas se implemente o no, dependen directamente del Congreso de la Nación«, remarcó.

“Depende de quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes. Por eso, el país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios”, agregó, advirtiendo que “si aprobamos esta reforma la seguridad en la Argentina va a cambiar en serio. Todos sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo».