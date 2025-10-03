Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron en Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal

El Presidente y la ministra expresaron que se trata de un proyecto que prevé “tolerancia cero” con el delito, ya que agrava las penas vigentes actualmente para la mayoría de los delitos luego de “años de garantismo”, afirmaron.
“Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga y eso es lo que vinimos a hacer en el día de hoy«, dijo, cerrando con un imperativo: “Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponde, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad».
Patricia Bullrich: “Nuestro país era una vergüenza: hurtabas mil veces y no pasaba nada”
Antes que el jefe de Estado habló Patricia Bullrich, quien dio un discurso bastante más extenso en el que aseguró que “este Código tiene tres componentes centrales: el primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de diez a 30 años los homicidios agravados».
También puntualizó que la portación de armas sin permiso «va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante», sumando «también la portación de armas blancas».
«El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta tres años», planteó. «Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de tres a 12 años«, insistió.
Bullrich dijo que «entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar», pero con el proyecto libertario “se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares».
La ministra remarcó que «las falsa denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, lo vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino».
Planteó que se agravarán las condenas por cohecho, corrupción y de delitos contra el Estado para «el Presidente y el vicepresidente, ministros, gobernadores, altos cargos, jueces, diputados, senadores: el que roba va en cana».
También se elevan las penas de todos los delitos complejos «como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil«.
«El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga», finalizó Bullrich en su discurso de apertura del acto oficial.
Gentileza de MinutoUno.-
Más historias
Pobreza: los informes que desmienten los datos del Gobierno
Vuelco en el Km 138 de la RN 205, partido de Roque Pérez
Presentaron «Trionda», la pelota oficial del Mundial 2026