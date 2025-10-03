Vuelco en el Km 138 de la RN 205, partido de Roque Pérez

Minutos antes de las 18 horas de este viernes 3 de octubre, por causas que se tratan de establecer, se produjo el vuelco de un Fiat Uno en el kilómetro 138 de la Ruta Nacional 205, partido de Roque Pérez.
Como resultado del mismo, dos personas sin lesiones, fueron traslasadas al hospital municipal Dr. Ramón Carrillo de Roque Pérez para su observación, de acuerdo a la información suministrada por Bomberos Voluntarios.-
Fotos: Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-
