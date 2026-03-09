Polémica en Misiones: municipio organizó evento por el Día de la Mujer con objetos de limpieza como «premios»

El intendente Cali Goring resaltó el compromiso con la creación de más oportunidades, en un evento que también contó con charlas sobre prevención de salud a cargo del médico Tomás Guiso y momentos de reflexión espiritual.

La jornada cerró con música en vivo y una mesa comunitaria, pero el debate sobre la pertinencia de regalar elementos de limpieza en un acto oficial de reivindicación de género permanece abierto, poniendo bajo la lupa cómo las instituciones locales interpretan las luchas actuales por la equidad en este 8 de marzo de 2026.

Polémica jornada por el Día de la Mujer en Colonia Aurora. Foto gentileza Misiones Online.

Gentileza de MinutoUno. Fotos: Misiones Online.-

(*): N de la R. Suponemos que se trata de algo irónico para recordar viejos tiempos en donde la mujer era víctima de esos «tratos».-