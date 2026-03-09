Jornada por el 8M en Carlos Beguerie y en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través del área de Punto Género a cargo de Vanesa Pesce, desarrolló una jornada conmemorativa el pasado sábado 7 de marzo en la localidad de Carlos Beguerie.

La actividad se llevó a cabo en la Plaza San Martín y contó con una feria de emprendedoras locales y la participación de las promotoras de salud, en un espacio pensado para reflexionar sobre la igualdad, la justicia y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.

Durante la jornada se generaron diferentes propuestas participativas. Una de ellas invitó a las vecinas a escribir en una hoja el nombre de una mujer que admiran y explicar el motivo, pudiendo además compartir historias de vida. Estas hojas formaron parte de una intervención colectiva que buscó visibilizar referentes femeninas y fortalecer los lazos comunitarios.

También se realizó una dinámica grupal en la que, mediante un ovillo de lana violeta, se fue formando un círculo entre las participantes. Cada mujer sostenía una punta del hilo y lo compartía con otra, acompañándolo con un mensaje, una frase o una palabra, creando así una red simbólica de contención, apoyo y colaboración entre mujeres.

Además, se trabajó en un mural donde se dibujó un árbol y cada participante pudo dejar su marca realizando una figura en color violeta, representando la presencia y el aporte de cada mujer dentro de la comunidad.

En el marco de la feria también se realizó un reconocimiento a las mujeres emprendedoras, con la entrega de diplomas y menciones especiales. Asimismo, se invitó a quienes lo desearan a compartir en video qué significa para ellas ser una mujer emprendedora.

La jornada culminó con un cierre colectivo al ritmo de la canción “Color Esperanza”, en un encuentro que promovió la reflexión, el reconocimiento y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Conmemoración del 8M en Roque Pérez

En el parque de la estación del ferrocarril de Roque Pérez, el domingo 8 de marzo se desarrolló la conmemoración del 8M con el Mercado “Bien Auténtico” – Edición especial.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Roque Pérez, a través de Punto Género y de la Dirección de Turismo, llevó adelante esta jornada destinada a visibilizar y acompañar el trabajo de mujeres artesanas, productoras y emprendedoras del distrito.

La actividad se realizó desde las 16 horas en el parque del Ferrocarril, donde vecinas, vecinos y visitantes pudieron recorrer los distintos puestos, conocer los proyectos de las emprendedoras locales y compartir una tarde de encuentro, participación y reflexión.

Durante la jornada se desarrolló la Mesa de Mensajes “Voces que Inspiran”, organizada por el área de Turismo, un espacio participativo donde las vecinas pudieron escribir mensajes de reconocimiento a mujeres que las inspiran, dejar frases sobre qué significa ser mujer hoy, colgar cintas o tarjetas violetas en un mural colectivo y participar en la creación de un “Árbol de los Deseos” con mensajes de fuerza y sororidad.

Además, se realizó un reconocimiento a mujeres emprendedoras con la entrega simbólica de diplomas o menciones especiales, destacando su compromiso y aporte al desarrollo local. La propuesta contó también con diversas presentaciones artísticas.

Asimismo, se llevó a cabo una charla conmemorativa por el 8M a cargo del Área de Género, generando un espacio de reflexión y diálogo sobre los derechos y el rol de las mujeres en la sociedad.-

