Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional: días, horarios y TV

La Liga Profesional retoma el torneo tras el paro de la AFA y ya tiene confirmado el cronograma completo de la fecha con días, horarios y TV.
Martes 10 de marzo
- 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) – ESPN Premium
- 19.45 Independiente – Unión (Zona A) – TNT Sports
- 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) – ESPN Premium
- 22.00 Newell’s – Platense (Zona A) – TNT Sports
Miércoles 11 de marzo
- 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium
- 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
- 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium
- 22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
- 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium
Jueves 12 de marzo
- 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium
- 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports
- 19.15 Talleres – Instituto (Zona A) – TNT Sports
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) – ESPN Premium
- 21.30 Huracán – River (Zona B) – TNT Sports
Viernes 13 de marzo
- 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) – ESPN Premium.
Gentileza de MinutoUno.-
Más historias
Javier Milei dijo que su “tarifa por conferencia» hoy es de 500 mil dólares
Jornada por el 8M en Carlos Beguerie y en Roque Pérez
Polémica en Misiones: municipio organizó evento por el Día de la Mujer con objetos de limpieza como «premios»