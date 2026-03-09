Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional: días, horarios y TV

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Liga Profesional retoma el torneo tras el paro de la AFA y ya tiene confirmado el cronograma completo de la fecha con días, horarios y TV.

Luego del paro que suspendió la fecha 9 por el conflicto judicial que atraviesa la AFA, la Liga Profesional reanuda su calendario. Desde el martes 10 de marzo se disputará la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, con partidos durante toda la semana y transmisión por TV.

La décima jornada del Torneo Apertura 2026 se jugará entre el martes 10 y el viernes 13 de marzo con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports. Martes 10 de marzo 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) – ESPN Premium

19.45 Independiente – Unión (Zona A) – TNT Sports

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) – ESPN Premium

22.00 Newell’s – Platense (Zona A) – TNT Sports Miércoles 11 de marzo 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium

22.00 Independiente Rivadavia (Mza.) – Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium Jueves 12 de marzo 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports

19.15 Talleres – Instituto (Zona A) – TNT Sports

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) – ESPN Premium

21.30 Huracán – River (Zona B) – TNT Sports Viernes 13 de marzo 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) – ESPN Premium. Gentileza de MinutoUno.- La medida paralizó la actividad en todas las categorías y contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional. Tras esa pausa obligada, el torneo retomará su cronograma habitual a partir del martes 10 de marzo. La jornada suspendida será reprogramada para más adelante en el campeonato. Según lo previsto, la fecha 9 se disputará recién a comienzos de mayo, lo que generará un calendario más ajustado en la recta final del certamen.

