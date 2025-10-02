Patricia Bullrich felicitó a la Policía de Perú por detener a Pequeño J, pero «se olvido» de la bonaerense

La detención de Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela en el que murieron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, provocó un fuerte impacto político.
Tras conocerse la noticia, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó: «Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen».
En el mismo comunicado también destacó: «La Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse».
El operativo que culminó con la detención de Victoriano Tony Janzen Valverde se realizó en Pucusana, al sur de Lima. El acusado fue localizado gracias al rastreo de sus comunicaciones y detenido cuando intentaba ocultarse en un camión estacionado en la ruta.
Si bien la captura fue posible por un trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense y Interpol, en su mensaje la funcionaria nacional decidió no mencionar el rol de la fuerza provincial.
También detuvieron a Matías Ozorio, el ladero de «Pequeño J»
Tras 11 días del brutal triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Policía de Perú logró dar con el argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que era intensamente buscado bajo una alerta roja de Interpol, acusado de ser el ladero de «Pequeño J», el joven narcotraficante que sería el autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes.
La detención se produjo en la tarde de este martes, en Lima (Perú), mientras el joven delincuente intentaba escapar de la Justicia argentina.
¿Quién es Matías Ozorio, el ladero de «Pequeño J»?
Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en C5N.
La Fiscalía N°2 de La Matanza, bajo la dirección de Gastón Duplaá (quien fue el primer fiscal del caso), gestionó una notificación roja de Interpol, que sirvió para que Ozorio sea encontrado.
MinutoUno. M1.-
