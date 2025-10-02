Patricia Bullrich felicitó a la Policía de Perú por detener a Pequeño J, pero «se olvido» de la bonaerense

También detuvieron a Matías Ozorio, el ladero de «Pequeño J»

Tras 11 días del brutal triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Policía de Perú logró dar con el argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que era intensamente buscado bajo una alerta roja de Interpol, acusado de ser el ladero de «Pequeño J», el joven narcotraficante que sería el autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes.

La detención se produjo en la tarde de este martes, en Lima (Perú), mientras el joven delincuente intentaba escapar de la Justicia argentina.

Matías Ozorio, ladero de «Pequeño J», acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.

¿Quién es Matías Ozorio, el ladero de «Pequeño J»?

Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en C5N.

La Fiscalía N°2 de La Matanza, bajo la dirección de Gastón Duplaá (quien fue el primer fiscal del caso), gestionó una notificación roja de Interpol, que sirvió para que Ozorio sea encontrado.

