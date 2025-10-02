2 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Copa de Oro de Newcom en Roque Pérez

Redacción 5 horas atrás

 

Este sábado 4 de octubre, desde las 10:00 horas, se llevará a cabo en el Polideportivo del Predio del Bicentenario la Copa de Oro de Newcom, en las categorías +60 y +70.

Del encuentro participarán equipos de Lobos, Chivilcoy, Saladillo y Roque Pérez, en una jornada deportiva que promueve el encuentro, la recreación y la integración a través del deporte.

La actividad es organizada de manera articulada entre la Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez y el CEF N°118 de Roque Pérez, consolidando una propuesta que fomenta la vida activa, el compañerismo y el bienestar en la comunidad.

Invitamos a los vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de esta competencia que será una verdadera fiesta del deporte inclusivo.-

Más historias

Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner

17 minutos atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO DEL MARTES 2 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA

1 hora atrás Redacción

Dos aviones chocaron en el aeropuerto La Guardia de Nueva York: una persona herida

2 horas atrás Redacción