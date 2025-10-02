Triple crimen narco: hay enojo con Bullrich porque puso en peligro la captura de Pequeño J

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Las autoridades del caso por el triple crimen narco están enojados con la ministra Patricia Bullrich debido a que, según informaron, puso en peligro la captura de Pequeño J al publicar en sus redes sociales la detención de Matías Ozorio en Perú.

El criminólogo y periodista especializado en policiales y judiciales, Ignacio González Prieto, contó en Radio Rivadavia que hay un “gran enojo” con Bullrich debido a que su publicación en redes sociales de la detención de Ozorio “puso en peligro la captura de Pequeño J”.

“La Policía lo estaba monitoreando en tiempo real, pero hay un gran enojo con Bullrich porque publicó la detención de Ozorio cuando ningún integrante de la investigación quería que ese dato se filtrara. Esa publicidad puso en peligro la captura de Pequeño J”, relató el periodista.

Además, dio a conocer pormenores de la causa por los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez: “Todo fue porque hubo un faltante de tres kilos de cocaína. Se supo desde un principio y ese es el móvil del crimen”.

“El robo es a alguien que está por arriba de Pequeño J”, detalló Prieto y sumó que se trata de “una banda narco que opera en Trujillo, Perú”.

Respecto a cómo se lograron las fugas de Ozorio y Valverde Victoriano, explicó que el primero que salió por un paso ilegal del país fue el ladero de Pequeño J.

“Ozorio apenas se comete el crimen se va de la Argentina. Fue el sábado o domingo. Se va con alguien de la misma banda, cruzan la frontera, se cree que por Jujuy, entraron por Bolivia y caminaron por un desierto hasta Perú”, dijo.

“En medio del trayecto Ozorio logró escaparse de los integrantes de la organización y es ahí cuando comienza a hablar con Pequeño J, que todavía seguía en el país durmiendo en diversas casas”, añadió.

Por último, respecto a la salida de Vlaverde Victoriano, destacó que hasta el jueves 25 de septiembre estaba en distintos puntos del Conurbano bonaerense: “La última vez estuvo en José C. Paz donde le dieron una suma importante de dinero y luego desaparece. Cruzó a Bolivia y después a Perú. Ese día sale el alerta de Interpol”.

