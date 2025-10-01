Imputan a dirigente libertario por apología de la dictadura

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Un dirigente de La Libertad Avanza (LLA) fue imputado por el delito de apología de crímenes de lesa humanidad, a causa de sus dichos proferidos en un programa de radio, en julio de este año, en los que reinvindicaba elípticamente los secuestros y torturas del régimen de facto en los setenta.

Se trata del presidente del partido en el distrito de Punta Indio, el militar retirado Pablo Cabrera, quien, en un programa de radio local, había dicho que el baúl del Ford Falcon verde, el modelo que se utilizó para secuestrar personas en la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, “olía a justicia”.

En ocasión del aniversario de la primera venta del automóvil Falcon en la Argentina, Cabrera dijo al aire, durante la emisión de un programa de la agrupación fundada por Javier Milei: “Todavía había un Ford Falcon en mi familia. Sí, el verde aceituna, que venía de fábrica. Y abrías el baúl y todavía olía a justicia”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al exmilitar y actual dirigente mileísta ante el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla. Y argumentaron que, al ser presidente de LLA en su distrito, sus dichos adquieren una gravedad mayor.

Los fiscales Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira imputaron a Cabrera por entender que incurrió en “un ejercicio abusivo de la libertad de expresión”, conducta que debe ser sancionada, según explicaron, “en resguardo de la memoria colectiva y de los estándares mínimos de convivencia democrática que constituyen garantías de no repetición frente a violaciones masivas de derechos humanos”.

“Aunque sus palabras no impliquen un llamado directo a la comisión de actos violentos actuales o futuros, sí configuran una apología pública de crímenes aberrantes”, subrayaron.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

Me gusta esto: Me gusta Cargando...