Kicillof: “Milei no entendió que nuestro pueblo no quiere más timba, sino más trabajo, salud y educación”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer martes la inauguración del complejo deportivo del Club Nacional Evita en el municipio de Ensenada. Fue junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el intendente local, Mario Secco; el dirigente Hugo Moyano (h); y el presidente del club, Rodrigo Herrera.

En ese marco, Kicillof destacó que “esta inauguración forma parte de un plan de obras de infraestructura que estamos llevando adelante para traer bienestar y mejor calidad de vida a los vecinos y vecinas de Ensenada”. “Solo quienes no conocen nuestra provincia pueden desconocer la importancia que tienen los clubes de barrio y las políticas deportivas que apuntan a incluir a todos los pibes y las pibas”, agregó.

“En la provincia de Buenos Aires se cayó el mito de que nuestro pueblo estaba dispuesto a acompañar el ajuste y la motosierra del Gobierno nacional: las y los bonaerenses se expresaron y dijeron que aquí no hay lugar para políticas anarco-capitalistas”, afirmó el Gobernador y añadió: “Milei no entendió que nuestro pueblo no quiere más timba y negocios financieros, sino más trabajo, salud y educación”.

El nuevo espacio busca promover el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario entre los vecinos y vecinas de Punta Lara. La infraestructura incluye playón deportivo, cancha de fútbol, SUM con cocina, enfermería y un espacio público con juegos, entre otras áreas.

Por su parte, Larroque remarcó: “El Club Evita, al igual que todos los clubes de barrio del país, sólo recibe por parte del Gobierno nacional indiferencia y la excusa de que no hay plata. En la provincia de Buenos Aires y en Ensenada vamos en el sentido contrario: esta inauguración fue posible gracias a una inversión pensada para fortalecer los lazos de la comunidad”.

Al respecto, Secco subrayó: “Estamos poniendo en valor todos los clubes de la ciudad porque creemos que son un espacio indispensable en el que los pibes y pibas comparten momentos y experiencias formadoras: esta es una nueva casa en la que van a encontrar deporte, cultura y contención”.

Asimismo, Moyano manifestó que “inaugurar espacios como estos son centrales para que los vecinos y vecinas realicen sus prácticas deportivas y fortalezcan los vínculos como comunidad”. En tanto, Herrera sostuvo: “Es un día muy especial para el club y para todo nuestro barrio: estas nuevas instalaciones son un sueño hecho realidad”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el vicepresidente ejecutivo de Aguas Bonaerenses (ABSA), Fernando Coronel; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, Luis Blasetti; las dirigentas Fernanda Miño y Silvia Saravia; y la concejala Silvina Nardini.