Noche Coral en el Centro Cultural de Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Cultura del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Fernando Olasagaste, invita a disfrutar de una nueva Noche Coral en el Centro Cultural, con la presentación del Encuentro Musical de los coros “Cantarte” y “Agrupación Coral Saladillo”.

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 20:30 horas en el Centro Cultural de Roque Pérez, con acceso gratuito.

La velada contará además con la participación especial de Betty Blasco como solista invitada, ofreciendo una propuesta musical que promete emoción, arte y encuentro.

Desde el Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura, se continúa impulsando espacios para el disfrute y la promoción del talento artístico local y regional.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...