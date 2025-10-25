Noche Coral en el Centro Cultural de Roque Pérez

La Dirección de Cultura del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Fernando Olasagaste, invita a disfrutar de una nueva Noche Coral en el Centro Cultural, con la presentación del Encuentro Musical de los coros “Cantarte” y “Agrupación Coral Saladillo”.
El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a las 20:30 horas en el Centro Cultural de Roque Pérez, con acceso gratuito.
La velada contará además con la participación especial de Betty Blasco como solista invitada, ofreciendo una propuesta musical que promete emoción, arte y encuentro.
Desde el Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura, se continúa impulsando espacios para el disfrute y la promoción del talento artístico local y regional.-
