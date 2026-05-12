44° aniversario del Hogar de Adultos Mayores “San Juan Bautista” en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad a participar de los festejos por el 44° aniversario del Hogar de Adultos Mayores “San Juan Bautista”.

La celebración se llevará a cabo el sábado 16 de mayo a las 17:00 horas, en un encuentro especial para compartir junto a residentes, familias, trabajadores y vecinos de la comunidad.

Desde el Municipio se destacó la importante tarea que diariamente realiza el Hogar, brindando contención, cuidado y acompañamiento a los adultos mayores de nuestra ciudad.

La jornada contará con actividades y un espacio de encuentro para celebrar un nuevo aniversario de esta querida institución de Roque Pérez.-

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