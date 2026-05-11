Avanzan las obras en Roque Pérez

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El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Hernán Reinero, recorrieron distintas obras que se desarrollan en el distrito, supervisando el avance de importantes trabajos para la comunidad.

Durante la recorrida visitaron la obra del futuro SUM comunitario, que presenta un avance del 34 por ciento. Allí se llevan adelante tareas de estructura y plataforma, además de la ejecución de la platea de hormigón alisado y las instalaciones de desagües cloacales.

Al respecto, el intendente Sciaini expresó: “Estamos recorriendo junto al secretario de Obras Públicas, Hernán Reinero, distintas obras durante la mañana. La obra del SUM de la comunidad viene avanzando un 34 por ciento, donde se está realizando toda la estructura y plataforma, la platea de hormigón alisado y todas las instalaciones de desagües cloacales. Estamos avanzando con esta obra que fue gestionada junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés Larroque, y podemos decir que venimos trabajando bien y que dentro de poco vamos a tener el SUM comunitario”.

Asimismo, las autoridades municipales recorrieron la obra de gas natural destinada a vecinos y vecinas del barrio de La Copa. En ese sector ya finalizaron los trabajos sobre calle Gotuzzo y calle Nº 22, mientras continúan las tareas sobre calle Ascasubi.

Cabe destacar que en el transcurso de la semana se realizará una prueba de las conexiones en calle Gotuzzo y calle Nº 22 mediante aire, para posteriormente concretar la conexión del servicio de gas natural para los vecinos y vecinas de dicha zona.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar impulsando obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la comunidad y fortalezcan el desarrollo de los distintos barrios de Roque Pérez.-

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