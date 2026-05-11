La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en números

Más de 1.340.000 visitantes recorrieron los 50.000 m² de exposición durante los 19 días

de duración que tuvo la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La exitosa

convocatoria demuestra que este evento sigue siendo, a medio siglo de su creación, un

faro y punto de encuentro para amantes de los libros provenientes de todo el mundo. Con

una programación repleta de actividades para toda la familia y pasillos llenos semana tras

semana, la Feria se despide de esta edición inolvidable con la alegría de lo compartido.

Buenos Aires, 10 de mayo: La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional

de Buenos Aires, da a conocer las cifras de cierre de esta edición que finaliza con un

positivo balance.

Aquí, los números del 2026:

✓ 1.340.000 visitantes. Con un aumento del 8% de público con respecto a 2025.

✓ 50.000 m² de exposición

✓ 20.000 m² de stands

✓ 380 stands.

✓ 480 expositores, locales e internacionales.

✓ 1.587 sellos editoriales informados

✓ 9 Pabellones (Ocre, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Blanco, Pista Central, 8 y 9)

✓ 12 salas para eventos

✓ 9 Auditorios semiabiertos: Zona Infantil Javier Villafañe (Biblioteca, Cuentacuentos,

Taller), Zona Futuro, Zona Explora, Espacio Digital, Orgullo y Prejuicio, Zona Streaming y

Tribuna Joven

✓ 14 países y 2 colectividades presentes

✓ 19 provincias presentes

✓ 12 editoriales participaron del Nuevo Barrio.

✓ 197 expositores estuvieron adheridos al programa Libro% de la CONABIP.

✓ 874 bibliotecas participaron del programa Libro% de la CONABIP.



Jornadas Profesionales

✓ Acudieron a la Feria 13.067 visitantes profesionales del libro (editores, libreros,

distribuidores, ilustradores, traductores, entre otros), un 20,89% más que el año anterior,

provenientes de 19 países.

✓ El Programa Librero Amigo contó con la adhesión de 1166 expositores.

✓ Logística nacional: se despacharon 32.833 kilos de libros.

✓ Logística Internacional: se despacharon más de 6.972 kilos de libros.

Programación cultural y para docentes

✓ 714 actos culturales en salas

✓ 633 actos culturales en espacios de la Fundación El Libro

✓ 4 actos en salas organizados por Perú, País Invitado de Honor de esta edición

✓ 5.381 firmas registradas, correspondientes a 4.973 autores, en stands de 122 expositores

✓ 533 actividades en stands de 54 expositores (actividades por fuera de salas y del

programa general).

✓ 1019 docentes participaron de las actividades educativas y en Zona Docente.

✓ 452 narradores participaron en el Encuentro Internacional de Narración Oral.

✓ 36.932 estudiantes junto con 3.893 acompañantes docentes de 1.442 establecimientos.

Medios y Redes Sociales

✓ 2.200 periodistas acreditados en sala

✓ 1.040 creadores de contenido acreditados en sala

✓ Más de 328.000 seguidores en Facebook

✓ Más de 267.000 seguidores en Instagram

✓ 75.800 seguidores en X

✓ 10.700 seguidores en Tik Tok

✓ 14.800 suscriptores de Youtube

✓ 36 actividades en Youtube (streaming y grabadas)

✓ 11 programas transmitidos desde el Espacio Streaming, con 52 emisiones en total.

Novedades destacadas

✓ 3 voces en el acto de Inauguración: por primera vez, la apertura contó con la presencia

de tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: las escritoras Leila

Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada formaron parte del diálogo inaugural

✓ 1º País Invitado de Honor: Perú contó con un espacio de 500 metros cuadrados que

incluyeron librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria.

✓ El Pabellón 8: más de 2750 m² dedicados a homenajear la 50° Feria Internacional del

Libro de Buenos Aires con experiencias expositivas.

✓ La Pista Central: por primera vez, este icónico espacio de La Rural se llenó de música

y espectáculos en vivo. En esta edición, una carpa de 1800 m² fue el centro de la Feria,

espacio pensado para bailar y disfrutar de programas especiales.

✓ El Espacio del Hincha: con más de 180 m², ubicado en el Pabellón 9 y a cargo de la

señal deportiva DSPORTS, esta zona invitó a palpitar el clima mundialista a través de

pantallas, activaciones y contenidos exclusivos que anticipan la Copa Mundial de la FIFA

2026.

✓ Dos Premios Nobel de Literatura: visitaron la Feria el escritor sudafricano J. M. Coetzee

y el chino Mo Yan.

✓ Ingresos gratuitos: hubo un beneficio extra de lunes a jueves a partir de las 20 (con

excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

✓ Chequelibros para alumnos: la iniciativa del Ministerio de Capital Humano contempló

la entrega de hasta 60 mil chequelibros de 10 mil pesos cada uno para la compra de

ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario.

✓ Homenaje a Jorge Luis Borges: a 40 años de su muerte, los visitantes pudieron

transitar un laberinto interactivo, un espacio inmersivo y una exposición Borges Nacional

y Universal.

✓ Encuentro Editorial Buenos Aires, Fellowship FIL Buenos Aires 2026: programa

lanzado por la Fundación El Libro para que profesionales de la industria editorial global

puedan ser parte de esta edición en la capital mundial de las librerías.

✓ Diálogos “50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina”: este ciclo recorrió los

modos en que los libros fueron leídos, escritos, ocultados, disputados y defendidos en la

Argentina, desde la última dictadura hasta la actualidad.

Premios y distinciones

Premio de la Crítica

✓ La distinción fue para la obra “Un hombre”, de Juan José Becerra, editada por Seix Barral.

Premio Literario de la Fundación El Libro

✓ 1er Premio: “El surco y el peso”, de Juan Vitulli.

✓ 2do Premio: “Los nudos”, de Valentín Cacault.

✓ 3er Premio: «A distinto de A”, de Ercilia Aitala.

Premio a profesionales del libro

✓ Premio Editor del Año: Gloria López Llovet de Rodrigué

✓ Premio Tito Lafalce al viajante del año: Diego Puma

✓ Premio Elvio Vitali al Librero del año: Damián Cabeza, La Libre

✓ Premio Amigo Visitante Extranjero: Angelo Giovanny Sanchez, Mr. Books

Premio al libro de educación Isay Klasse

✓ Premio Obra Teórica: Cecilia M. Crouzel

✓ Premio Obra Práctica: Lucía Fainboim

Actos con mil asistentes:

En la Pista Central:

✓ Inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro en la Pista Central (1.500 asistentes)

✓ Noche de La Mega

✓ Orquesta Atlas

✓ Teatro Colón

✓ Festival Futurock

✓ Fiesta Blender

En la Sala José Hernández:

✓ Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes

✓ Alice Kellen

✓ C. S. Pacat, Paula Gallego y Tiffany Calligaris

✓ Felipe Pigna

✓ Inma Rubiales

✓ María O’Donnell

✓ Santiago Speranza

Otros actos convocantes

✓ Agostina Bisio

✓ Andrea Bajani

✓ Arturo Pérez-Reverte

✓ Axel Kicillof

✓ Beltran Briones

✓ Fer Broca

✓ Gabriel Rolón

✓ Jaime Bayly

✓ J. M. Coetzee

✓ Jorge Fernández Díaz

✓ Juan Grabois y Daniel Santoro

✓ Leonardo Padura

✓ Marcelo Rubens Paiva, Eduardo Sacheri y Ana Correa

✓ Mo Yan

✓ Nacarid Portal, Katherine Hoyer y Darlis Stefany

✓ Noelia Pace

✓ Oriana Sabatini

✓ Pamela Stupia

✓ Pepe Cibrián

✓ Rep y Fito Páez

✓ Debate de fin de Feria

Las firmas que más se extendieron fueron las de Alice Kellen, Axel Kicillof, Beta Suárez,

C. S. Pacat, Eleonora Merighi, Felipe Pigna, Fer Broca, Flavia Lins, Gabriel Rolón, Inma

Rubiales, Jaime Bayly, Laura G. Miranda, Lulu Scarpa, Malena Hehn, María O’Donnell,

Megan Maxwell, Mercedes Ron, Noelia Pace, Paula Gallego, Pamela Stupia, Roxy Cake,

Sandra Miró, Tiffany Calligaris, Arturo Pérez Reverte, Beltrán Briones, Claudia Piñeiro,

Daniel Balmaceda, Eduardo Sacheri, Maitena, Mercedes Ron, Nik, Oriana Sabatini, Viviana

Rivero, Daniel Anselmo, Agustina Lynch, Facundo Pereyra, Santiago Speranza, Ash

Quintana, Ludmila Ramis y Em Torres.

Próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

✓ La 51° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires se desarrollará entre el jueves 29

de abril y el lunes 17 de mayo del 2027 en el Predio Ferial La Rural.

✓ Las 41° Jornadas Profesionales se llevarán a cabo del martes 27 al jueves 29 de abril de

2027.

Próximo País Invitado de Honor

✓ España será el País Invitado de Honor de la 51.° Feria Internacional del Libro de Buenos

Aires

Gentileza Fundación El Libro.-

Fotos Carlos Zampini para www.rpereznet.com.ar

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