ANMAT prohibió «la gallinita»

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta en línea, de una reconocida golosina por ser un “producto falsamente rotulado”.

Detalles de la disposición oficial

La medida se formalizó mediante la Disposición 7834/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se indicó que la ANMAT retiró del mercado la golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478, en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

Investigación y resultados del control

El procedimiento se originó a partir de controles realizados por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba, en el marco de un programa de monitoreo. Los inspectores detectaron la comercialización del producto investigado y tomaron muestras para su análisis.

Los resultados fueron “no conformes” respecto de la rotulación, ya que se constató que los números de registro “no existen en los registros oficiales”.

Producto falsamente rotulado

Ante esa situación, las autoridades determinaron que “se trata de un producto falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal”. Por este motivo, la ANMAT resolvió su retiro inmediato del mercado y emitió recomendaciones a la población.

Recomendaciones para los consumidores

El organismo aconseja a la comunidad no consumir el producto y, en caso de haberlo adquirido, evitar su uso. Además, sugiere realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.

