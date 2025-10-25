Importante capacitación en RCP de Bomberos para la Casa de Abrigo de Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El pasado lunes, el personal de la Casa de Abrigo “Creciendo Juntos” participó de una importante capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), brindada por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.

Durante la jornada, se abordaron técnicas y procedimientos fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia, reforzando los conocimientos del equipo que diariamente trabaja en el cuidado y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.

Desde el Municipio de Roque Pérez se destaca y agradece el compromiso de los Bomberos Voluntarios por su permanente disposición y colaboración en la formación de la comunidad, y al personal de la Casa de Abrigo por su dedicación y responsabilidad.-

