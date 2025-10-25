Clínica de Newcom Femenino Competitivo en Roque Pérez

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, informa que una Clínica de Newcom Femenino Competitivo, se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en nuestra ciudad.
La jornada estará a cargo del entrenador Aldo Luis Tobio, reconocido formador perteneciente a FEVA y ATNA, y estará dirigida a jugadoras y equipos que deseen perfeccionar su nivel técnico y táctico en esta disciplina en constante crecimiento.
La capacitación contará con cuatro módulos de trabajo: Estimulación Física, Ataque, Defensa y Estadísticas, abordando aspectos fundamentales como la velocidad, resistencia, fuerza, táctica, desplazamientos y análisis del juego.
El objetivo de la clínica es brindar herramientas prácticas y teóricas que permitan enriquecer el nivel competitivo de los equipos locales y de la región.-
Más historias
Rescate de Lourdes Fernández: ¿Qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada la ex Bandana?
Internet incuba una revolución: microinfluencers y líderes comunitarios antes que celebridades
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 25: FARMACIA ZAMPELUNGHE