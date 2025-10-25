Clínica de Newcom Femenino Competitivo en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, informa que una Clínica de Newcom Femenino Competitivo, se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en nuestra ciudad.

La jornada estará a cargo del entrenador Aldo Luis Tobio, reconocido formador perteneciente a FEVA y ATNA, y estará dirigida a jugadoras y equipos que deseen perfeccionar su nivel técnico y táctico en esta disciplina en constante crecimiento.

La capacitación contará con cuatro módulos de trabajo: Estimulación Física, Ataque, Defensa y Estadísticas, abordando aspectos fundamentales como la velocidad, resistencia, fuerza, táctica, desplazamientos y análisis del juego.

El objetivo de la clínica es brindar herramientas prácticas y teóricas que permitan enriquecer el nivel competitivo de los equipos locales y de la región.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...