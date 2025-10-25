Nuevo sistema de desarmaderos 100 % digital y la ampliación del listado de piezas recuperables

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció dos modificaciones clave para el mercado de autopartes usadas: la puesta en marcha de un sistema de desarmaderos 100 % digital y la ampliación del listado de piezas recuperables de 35 a 142 componentes, lo que permitirá aprovechar hasta el 85 % de cada vehículo dado de baja.

Las medidas, establecidas por el Decreto 536/2025 y la Disposición 730/2025, actualizan el régimen previsto en la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la comercialización de autopartes. Desde ahora, todos los desarmaderos deberán inscribirse en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC) y realizar sus trámites de forma digital, incluyendo el ingreso, la extracción y el egreso de vehículos y piezas.

Según informaron fuentes oficiales, el nuevo sistema busca agilizar los procesos, reducir costos y fortalecer la trazabilidad. Cada autoparte contará con un identificador único que permitirá su seguimiento en línea, mientras que los desarmaderos deberán informar movimientos mediante la plataforma del Ministerio.

La Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (Carva) celebró la medida y estimó que impulsará una baja en los precios de los repuestos, además de brindar mayor seguridad en la comercialización. También proyecta la creación de unos 20.000 puestos de trabajo y un ahorro total de más de $2.400 millones anuales entre usuarios y operadores del sistema.

“Estas medidas permitirán reducir la informalidad, aumentar la oferta legal de piezas y, en consecuencia, bajar los índices de robo de automotores”, destacó José Luis Álvarez, titular de Carva.

Con esta reforma, los titulares de vehículos ya no deberán concurrir al Registro del Automotor para gestionar la baja: todos los trámites podrán realizarse online, fortaleciendo la transparencia y modernización del sistema.

