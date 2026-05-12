Acceso a la salud en el sistema penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Gabriel Torres, y los ministros de Salud y de Desarrollo de la Comunidad provincial, Nicolás Kreplak y Andrés Larroque, firmaron un convenio de cooperación destinado a elaborar e implementar un Programa de Salud integral para Adolescentes y Jóvenes con privación o restricción de la libertad ambulatoria.

El acuerdo contempla crear una Mesa de Trabajo permanente con representantes de las tres instituciones, como ámbito permanente de articulación. Ello a fin de promover, en el contexto de actuación en establecimientos pertenecientes al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, abordajes integrales e intersectoriales respecto de la población objetivo que eviten el desarrollo de intervenciones aisladas o superpuestas.

El convenio se suscribe en el marco de la resolución dictada en la causa HC Nº52327-1 caratulada «Niños, Niñas y adolescentes, departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires s/incidente de ejecución», en trámite ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en la cual se abordan cuestiones estructurales vinculadas a las condiciones de habitabilidad y al acceso a derechos fundamentales de adolescentes y jóvenes en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Gentileza: SCBA Comunicación y Medios PBA.-

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