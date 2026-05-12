Colapinto recibió un fuerte elogio de un referente de la Fórmula 1 tras su gran actuación en Miami

Franco Colapinto volvió a recibir elogios en la Fórmula 1 después de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde finalizó séptimo con Alpine y consiguió el mejor resultado desde su llegada a la Máxima.

El argentino había terminado octavo en pista, pero avanzó una posición por la penalización a Charles Leclerc en una carrera que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los reconocimientos más fuertes llegó por parte de David Croft, histórico relator británico de la categoría y una de las voces más reconocidas del paddock, quien analizó el rendimiento del piloto de Pilar en el podcast F1 Nation. El periodista sostuvo que Colapinto tuvo su fin de semana más completo en la Fórmula 1 y remarcó que el séptimo puesto fue una muestra concreta de su crecimiento dentro de Alpine.

Croft también subrayó que el argentino se muestra mucho más sólido que en su primera temporada y consideró que está empezando a exhibir el potencial que Alpine vio en él. Además, relativizó el toque con Lewis Hamilton durante la carrera y lo calificó como una situación propia de pilotos que van al límite, sin cargar responsabilidades sobre Colapinto.

El elogio se suma al reconocimiento que recibió el argentino en la web oficial de la Fórmula 1, donde el periodista David Tremayne publicó una columna en la que destacó su impacto deportivo y popular en la Argentina. Allí remarcó que el fenómeno Colapinto reactivó la pasión nacional por la categoría, especialmente después de la multitudinaria exhibición de Alpine en Buenos Aires.

Con este resultado, Colapinto cerró su mejor fin de semana en la Fórmula 1 y reforzó su lugar dentro de una Alpine que mostró una mejora competitiva en la zona media de la parrilla. Su próxima oportunidad será en el Gran Premio de Canadá, que se disputará el 24 de mayo en Montreal.

Noticias Argentinas.-

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