Murió Rubén Rada: el adiós a una leyenda que cambió la música rioplatense

El músico uruguayo murió ayer miércoles después de permanecer internado cerca de un mes. Cantante, compositor, percusionista y arreglador, dejó una trayectoria de más de seis décadas y una profunda huella en generaciones de artistas de ambos lados del Río de la Plata.

La familia confirmó la noticia mediante las redes sociales del músico.

«Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy (por ayer) miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más».

Rada ingresó el 5 de agosto a un centro de salud de Montevideo debido a un cuadro «respiratorio complejo». En ese momento, la información difundida señalaba que permanecía con un «buen estado de ánimo» y que mantenía numerosos proyectos en marcha.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-