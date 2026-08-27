Diputados: la oposición logró 133 votos y confirmó una sesión sobre endeudamiento familiar para el 9 de septiembre

Tras los 133 votos logrados por la oposición para tratar los proyectos de ley vinculados con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad, referentes de distintos bloques confirmaron que pedirán una sesión especial para el 9 de septiembre con el objetivo de forzar el tratamiento de esos temas.

Como los expedientes no tenían dictamen, las fuerzas de la oposición no alcanzaron la mayoría necesaria en el pedido de apartamiento para ampliar el temario de la sesión de este miércoles, pero los 133 votos consolidaron una señal política esperanzadora.

El dato es una alerta amarilla para la Libertad Avanza porque la mayoría opositora no quedó limitada a Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda: se sumaron bloques provinciales que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo.

Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad aportaron 14 votos a favor de los pedidos de tratamiento sobre tablas, mientras que la UCR, el MID y Producción y Trabajo optaron por abstenerse.

Si el 9 de spetiembre se repitieran la cantidad de votos, la oposición estará en condiciones no sólo de reunir quórum sino además de emplazar a las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda (conducidas por el oficialismo), de esa forma forzar el tratamiento de las múltiples iniciativas que existen sobre esos dos temas.

La jornada dejó así llamada de atención para la Casa Rosada: aunque La Libertad Avanza consiguió impedir el tratamiento inmediato de los proyectos con sus 107 votos (94 de LLA, 12 del PRO y uno de Por Santa Cruz), no pudo evitar que se consolidara una mayoría parlamentaria dispuesta a poner el tema nuevamente en el centro de la agenda.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora, y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

En la conferencia de prensa posterior, que se desarrolló en el Salón de Pasos Perdidos, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, valoró los 133 votos obtenidos y resaltó que fue una construcción «muy transversal».

«No conseguimos el objetivo hoy pero ambas iniciativas obtuvieron un número importante que nos hace pensar que tengamos una sesión con quórum», indicó el santafesino, quien se ilusionó con la posibilidad de «empezar a dar una respuesta a los millones de argentinos y argentinas afectadas».

Por su parte, la jefa del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, lamentó que «hoy el Gobierno no quiso discutir ninguno de los temas que importan a la gente».

«Estamos discutiendo un temario sumamente alejado de las necesidades populares», protestó la ex candidata presidencial.

La máxima referente de la izquierda trotskista advirtió que el flagelo que afecta a millones de personas «no es endeudamiento» sino que «es una estafa» por las «tasas usurarias» impuestas por Marcos Galperín (Mercado Libre) y otros empresarios.

En la misma sintonía, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) pidió que «no haya más estafados por Mercado Libre, por los grandes bancos y todos los que se la están llevando en pala mientras el pueblo sufre».

Pablo Juliano (Provincias Unidas) ponderó que las distintas fuerzas políticas hayan podido hacer a un lado sus diferencias para defender a los millones de argentinos atrapados por el endeudamiento.

«Es cierto que nadie les puso una pistola en la cabeza pero les están poniendo la soga al cuello», analizó el radical bonaerense.

Romina del Plá (Frente de Izquierda) dijo que no podía «avalar este operativo de blindar a Galpwtin y a los bancos que están esquilmando a la población».

Esteban Paulón (Provincias unidas) destacó que el número de votos que se consiguió «demuestra que la mayoría de los bloques estamos convencidos de que tenemos que trabajar por la agenda que importa».

Agencia NA.-