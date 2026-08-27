“FIJATE SI ME HACÉS ZAFAR”: CAMIONERO TAPABA SU PATENTE CON UN SISTEMA PARA NO SER DETECTADO

Un camionero fue detenido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) al detectar que se trasladaba con las patentes tapadas adrede. Ocurrió en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo.

El conductor profesional admitió rápidamente su accionar ante la presencia de los agentes, que constataron que tenía un sistema para rebatir la patente delantera y de esa manera no ser detectado por cámaras y radares. Además, en la parte trasera, las chapas identificatorias estaban tapadas con barro intencionalmente.

Ante la explicación de la falta grave cometida, el camionero de 35 años le pidió al personal de la ANSV poder “dar una mano” y “zafar” de la infracción. Circular sin las chapas patentes identificatorias es una falta grave según la Ley Nacional de Tránsito. Ahora deberá pagar una multa de más de 600 mil pesos.

La ANSV realiza este tipo de patrullajes todos los días, junto a operativos de control en distintos puntos del país. En todas las fiscalizaciones se constata la circulación con la documentación obligatoria, el consumo de alcohol en conductores, el uso de los elementos de protección y el respeto de las velocidades permitidas.

Prensa ANSV.-