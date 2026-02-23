Mucho interés por las publicidades de La Llama que Llama actualizadas

«La Llama que llama», fueron una serie de publicidades muy divertidas entre fines de los años 90′ y el 2000 y mucha gente las recuerda. Promocionaban a la empresa Telecom y sus servicios de larga distancia.
Hace unos días, por las redes sociales comenzaron a aparecer pequeñas publicidades de la empresa Personal, que trae de vuelta a “La Llama que llama”, la histórica campaña publicitaria argentina, que utilizó la agencia Agulla & Baccetti.
La voz que caracterizó al personaje principal de esa pieza comercial fue la de Damián Dreizik, quien habló con Adrián Korol sobre la vuelta de este ícono a la plataforma de contenidos de Personal
«Es el regreso de los muertos vivos, porque en la gráfica salen de un cementerio. Esto pasó hace 25 años y ya es un milagro que estemos varios vivos de áquella época. Están buenas y hasta mejores de las de antes, porque no tenemos que vender nada», contó.
Dreizik adelantó que habrá algo de contenido «retro» y que a la vez se «debe agiornar a los nuevos tiempos».
Con info de Radio Nacional.-
Lo cierto es que muchos esperan poder ver las nuevas publicidades de La Llama que Llama.-
