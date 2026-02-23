Mucho interés por las publicidades de La Llama que Llama actualizadas

Hace unos días, por las redes sociales comenzaron a aparecer pequeñas publicidades de la empresa Personal, que trae de vuelta a “La Llama que llama”, la histórica campaña publicitaria argentina, que utilizó la agencia Agulla & Baccetti.

La voz que caracterizó al personaje principal de esa pieza comercial fue la de Damián Dreizik, quien habló con Adrián Korol sobre la vuelta de este ícono a la plataforma de contenidos de Personal