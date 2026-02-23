Con número y color asignados, el Partido Justicialista de PBA se prepara para las internas del 15 de marzo

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires avanzó un paso más en el proceso interno que desembocará en las elecciones del 15 de marzo. A través de la Resolución N° 29, la Junta Electoral partidaria asignó formalmente número y color a las listas ya oficializadas en distintos distritos bonaerenses.

La medida, fechada el 20 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, se enmarca en el cronograma electoral aprobado por el Consejo Provincial. En los considerandos, la Junta recuerda que entre el 19 y el 20 de febrero se oficializaron las nóminas que competirán en la contienda interna, quedando pendiente únicamente la identificación formal de cada boleta.

Con esta resolución, quedaron consolidadas tres referencias centrales que atravesarán buena parte de la disputa territorial: Celeste 2, Azul 4 y Blanco 6. En algunos casos, además del color y número, las listas incorporan lemas específicos para reforzar su identidad política dentro del universo peronista bonaerense.

En la Primera Sección Electoral, distritos como Morón, Navarro y San Miguel exhiben competencia entre dos y hasta tres espacios diferenciados por color. En Tres de Febrero, por ejemplo, la disputa se ordena entre una boleta Blanca 6 y otra Azul 4 bajo el lema “Peronismo de Todos”, anticipando una interna con peso político local.

La Segunda Sección también muestra pluralidad. En San Nicolás y Zárate, las candidaturas se distribuyen entre Azul 4, Blanco 6 y Celeste 2, replicando el esquema tripartito que se repite en otras regiones. La definición cromática no es un dato menor: en las internas partidarias, el color funciona como anclaje simbólico y herramienta de identificación en el cuarto oscuro.

En la Cuarta y Quinta Sección la lógica es similar. Junín y Lincoln presentan competencia entre las tres variantes, mientras que en General Pueyrredón la lista Azul 4 suma el lema “Patria sí, Colonia no”, en un intento por imprimirle épica a la contienda distrital. También en Lobería se oficializaron tres alternativas diferenciadas.

En el interior bonaerense, distritos como Coronel Suárez, Tornquist, Roque Pérez y Saladillo replican la polarización entre Azul 4 y Blanco 6, con presencia en algunos casos de la Celeste 2. La resolución ordena así un mapa interno que combina competencia abierta en varios municipios con disputas más acotadas en otros.

El artículo final de la norma dispone la publicación en la página web partidaria, formalizando el esquema que regirá la elección. Con los números y colores ya definidos, el PJ bonaerense ingresa en la recta final hacia el 15 de marzo, donde la pulseada territorial medirá fuerzas en múltiples distritos y servirá como termómetro del reordenamiento interno.