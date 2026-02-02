Modernización en marcha: el Renaper lanza DNI y pasaporte con diseño renovado

El Renaper aprobó una actualización del DNI electrónico y del pasaporte argentino que comenzará a regir desde el 1° de febrero, con el objetivo de reforzar la seguridad y alinearlos a estándares internacionales. Los cambios fueron oficializados mediante las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, firmadas por Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción del organismo ese mismo día y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

El nuevo DNI mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorporará variantes en los datos visibles y en las medidas de seguridad de Nivel 1. Las capas de seguridad de Nivel 2 y 3 no sufrirán modificaciones. Además, se reemplaza la normativa vigente desde 2023.

Entre los cambios más destacados, el DNI suma nuevos elementos gráficos —como escarapela, estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental— junto con un holograma renovado, impresión en iris, ventana transparente y estampados táctiles. La personalización de datos será íntegramente a láser, con imagen fantasma en la ventana y una imagen láser cambiante (CLI).

Según la Disposición, estas modificaciones se aplican para adecuar el documento argentino al Documento 9303 de la OACI, que fija parámetros internacionales para identificación y documentos de viaje. El objetivo es fortalecer la seguridad y garantizar compatibilidad con sistemas de control globales.

En paralelo, el organismo aprobó nuevos diseños para el pasaporte argentino y el pasaporte excepcional para extranjeros. La nueva versión contará con una hoja de policarbonato grabada a láser para los datos personales, 34 páginas y medidas de seguridad distribuidas en tres niveles.

El Renaper aclaró que los pasaportes emitidos con el modelo anterior seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y que se continuarán utilizando los insumos disponibles hasta agotar stock, sin afectar la validez de los documentos ya en circulación.

