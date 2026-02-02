Modernización en marcha: el Renaper lanza DNI y pasaporte con diseño renovado

Los documentos mantendrán su formato, pero incorporan hologramas, ventana transparente, impresión láser y una nueva hoja de policarbonato. Los modelos anteriores seguirán siendo válidos hasta su vencimiento.
El Renaper aprobó una actualización del DNI electrónico y del pasaporte argentino que comenzará a regir desde el 1° de febrero, con el objetivo de reforzar la seguridad y alinearlos a estándares internacionales. Los cambios fueron oficializados mediante las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, firmadas por Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción del organismo ese mismo día y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
El nuevo DNI mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorporará variantes en los datos visibles y en las medidas de seguridad de Nivel 1. Las capas de seguridad de Nivel 2 y 3 no sufrirán modificaciones. Además, se reemplaza la normativa vigente desde 2023.
Entre los cambios más destacados, el DNI suma nuevos elementos gráficos —como escarapela, estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental— junto con un holograma renovado, impresión en iris, ventana transparente y estampados táctiles. La personalización de datos será íntegramente a láser, con imagen fantasma en la ventana y una imagen láser cambiante (CLI).
Según la Disposición, estas modificaciones se aplican para adecuar el documento argentino al Documento 9303 de la OACI, que fija parámetros internacionales para identificación y documentos de viaje. El objetivo es fortalecer la seguridad y garantizar compatibilidad con sistemas de control globales.
En paralelo, el organismo aprobó nuevos diseños para el pasaporte argentino y el pasaporte excepcional para extranjeros. La nueva versión contará con una hoja de policarbonato grabada a láser para los datos personales, 34 páginas y medidas de seguridad distribuidas en tres niveles.
El Renaper aclaró que los pasaportes emitidos con el modelo anterior seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y que se continuarán utilizando los insumos disponibles hasta agotar stock, sin afectar la validez de los documentos ya en circulación.
Gentileza Revista La Tecla. Latecla.info
Más historias
Otra vuelta de tuerca para el bolsillo: febrero llegó con muchos aumentos
El Gobierno oficializó el regreso de un ex combatiente de Malvinas (militar retirado) al frente del Servicio Meteorológico
Esta película ya la vimos: Los autos chinos amenazan a la industria automotriz bonaerense