La decisión final del Gobierno con el fin de semana largo de Carnaval: ¿Son feriados o días no laborables?

Con el Carnaval, el 2026 ofrece un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio de año, pero como siempre surgen dudas sobre si se tratará de un fin de semana largo con feriados nacionales o con días no laborables.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caen lunes y martes, generando un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

Esta oportunidad de «estirar» el calendario se ha vuelto viral entre quienes buscan optimizar sus días de descanso anual, ya que según supo la Agencia Noticias Argentinas se trata de dos feriados nacionales, los terceros del 2026 tras el 1 de enero.

Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional en Argentina

El próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales. Este año toca el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando un fin de semana largo de cuatro días.

El detalle del calendario nacional de feriados de 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

Noticias Argentinas.-

