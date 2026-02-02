3 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Farmacia de turno en Roque Pérez del lunes 2 de febrero: Farmacia Schiavi

Redacción 11 horas atrás

Farmacia de turno del lunes 2 de febrero en Roque Pérez: Farmacia Schiavi, ubicada en avenida Mitre 1257.-

 

Más historias

Otra vuelta de tuerca para el bolsillo: febrero llegó con muchos aumentos

6 horas atrás Redacción

El Gobierno oficializó el regreso de un ex combatiente de Malvinas (militar retirado) al frente del Servicio Meteorológico

8 horas atrás Redacción

Esta película ya la vimos: Los autos chinos amenazan a la industria automotriz bonaerense

10 horas atrás Redacción