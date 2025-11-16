A dos días del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento, Makintach dialogó con la Agencia Noticias Argentinas sobre las acusaciones en su contra.

«No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío», sostuvo con respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La magistrada apuntó contra sus pares Di Tomasso y Savarino al señalar que «podrían haber evitado la nulidad del debate»: «Ellos mintieron cuando la ironía era que yo mentía».

Según considera la imputada, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro «solo se encargaron de descargar toda su responsabilidad sobre mí».

«Negaron haber conversado conmigo sobre la cámara que filmó tres horas la primera audiencia y se transmitía por YouTube. Quedó acreditado eso. Es una vergüenza», agregó.

En este sentido, reveló que ambos funcionarios judiciales «nunca más conversaron» con ella tras el escándalo que estalló a fines de mayo.

Con respecto a la decisión que tomarán los 12 miembros del Jurado de Enjuiciamiento y se dará a conocer este martes a las 10 en el Anexo del Senado Bonaerense, manifestó: «Vamos a esperar».

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

Noticias Argentinas.-