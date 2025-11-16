Mirtha Legrand y Fabiola Yañez tuvieron un momento de máxima tensión ayer sábado por la noche en La noche de Mirtha, cuando la conductora le reprochó duramente a la ex primera dama la fiesta de cumpleaños celebrada en Olivos en la cuarentena estricta. «Brindaban mientras veía el ataúd de mi hermana por televisión», lanzó la diva, visiblemente afectada.

Según supo Noticias Argentinas, la hermana gemela de Mirtha, Silvia «Goldie» Legrand, murió el 1° de mayo de 2020. Debido al estricto aislamiento decretado por Alberto Fernández, la conductora «nunca pudo despedirla de manera presencial». «Yo la vi por televisión… vi cómo llevaba el ataúd en un carrito. No pude asistir», recordó Mirtha en la mesa.

El tenso cruce comenzó con una pregunta directa de Mirtha: «Fabiola, el festejo de cumpleaños en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?». Yañez lo negó: «No, no lo organicé yo», y aseguró que «eran personas que estaban trabajando en la quinta».

La conductora no aceptó la excusa: «Fabiola… yo te estoy ayudando para que confieses todo, eh». Yañez insistió: «No fue un brindis que organicé yo, no fue una fiesta ni lo que se mostró». Pero Mirtha la interrumpió: vmv2Cw «Pero yo vi una foto con una copa en la mano, eh… se supone que estás brindando».

La ex primera dama reiteró sus disculpas: «Yo no voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer». Sin embargo, también apuntó contra el expresidente: «Bueno, él fue el primero en decir que no estuvo presente y después dijo ‘mi querida Fabiola hizo tal cosa’. Yo sé que estuve en ese lugar y estuve mal».

Noticias Argentinas.-