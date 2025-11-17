El fiscal Franco Picardi solicitó la detención de Diego Spagnuolo y otras cinco personas por supuestos «graves hechos de corrupción» en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación avanza con fuerza, y en total, se citó a indagatoria a quince personas, entre exfuncionarios y representantes del sector privado. Spagnuolo deberá presentarse a declarar el próximo miércoles.

El escándalo volvió a ser destacado por la periodista Camila Dolabjian en su programa «Código Dolabjian» por Radio Rivadavia. La conductora se refirió al dictamen fiscal, y a las pruebas contra Spagnuolo, que calificó de «contundentes y muy fuertes«, para sentenciar que «Parecía ser que Spagnuolo además de ser ‘bocón’ era ‘ladri‘».

Dolabjian, según supo la Agencia Noticias Argentinas, señaló que las pruebas en relación con Spagnuolo son “contundentes”, y que en el dictamen «parece indicar que sí» era tanto «bocón y ladri». Este nivel de prueba permitió el levantamiento del secreto de sumario.

No obstante, la periodista indicó que el proceso está «lejos de terminarse» y que surgieron «nuevos casos de corrupción» que no deben ser ignorados. En cuanto a otros personajes de la trama, como Karina Milei, Martín Menem o la familia Menem y los Kovalivker (dueños de la Suizo Argentina), Dolabjian comentó que la mención en esta etapa no es tan «contundente».

Sin embargo, aclaró que sí aparece un Kovalipker vmv2Cw «como una suerte intermediario que daba o pretendía dar, no daba órdenes en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad en relación con los medicamentos».

La trama de la corrupción en la ANDIS involucra, por un lado, a los funcionarios y, por otro, a los operadores de los laboratorios, a los que se sumarían «algunos financistas que eran los que presuntamente grababan la guita».

Noticias Argentinas.-