Bomberos Voluntarios de Roque Pérez presentó nuevo móvil

Bomberos Voluntarios de Roque Pérez presentó un nuevo móvil adquirido en Suiza.

Se trata de una autobomba SCANIA 114C, modelo 1999, con tracción integral 4×4 y una potencia de 340 caballos de fuerza.Cuenta con un tanque de 3.500 litros de agua, malacate delantero, torre de iluminación, grupo electrógeno, devanadera de ataque rápido, además de 2 módulos de escaleras, una extensible que logra 14 metros de altura y una escalera modular que puede configurarse de diferentes formas asegurando así distintos tipos de prestaciones en altura. Su bajo kilometraje y su verificación técnica europea vigente garantizan su excelente estado operativo. Este vehículo representa una inversión total de 110 millones de pesos, incluyendo el valor del camión, el flete internacional y los gastos locales.

Una inversión estratégica, pensada para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante emergencias urbanas, rurales y climáticas.

Gracias a su equipamiento y tracción 4×4, el Móvil 9 podrá operar en terrenos difíciles, asistir en zonas de difícil acceso y brindar apoyo logístico en operativos prolongados y nocturnos.

Felicitamos a todos y todas las personas que hicieron posible esto y una vez más: Gracias Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-

